재활용 구스다운과 아이들의 동심이 만나 훈훈한 삼청로… 소프라움 `구스 트리허그` 진행

한국경제TV 핫뉴스

성큼 다가온 연말연시 데이트 코스나 나들이 장소를 고민하고 있다면, 소프라움이 진행하는 업사이클링 아트 프로젝트 `구스 트리허그`가 열리는 삼청로를 추천한다.삼청로는 특유의 고즈넉한 정취와 알록달록한 구스 트리허그가 어우러져 연말연시 분위기가 살고 있다. 트리허그에는 지난 10월 창덕궁 인근 동네 골목길과 주변 문화재 풍경을 주제로 열린 `창덕궁 앞 열하나 동네 전국 어린이 사생대회` 수상작 22점이 인쇄되어, 작품 속 아이들의 순수하고 따뜻한 동심을 느낄 수 있다.`구스 트리허그` 프로젝트는 종로구청에서 장소를 제공하고, 창덕궁 앞 열하나 동네가 주최한 사생대회의 작품을 전시, 소프라움의 구스 트리허그가 어우러지는 민·관 협력 프로젝트다. 특히, 트리허그는 재생 구스 충전재로 제작돼 종로구 삼청로 약 347m 구간 가로수에 설치됐다.업사이클링 아트 프로젝트 구스 트리허그는 소프라움이 2019년 하반기부터 진행한 `백 투 더 소프라움(Back To The SOFRAUM)`의 일환으로 진행된다. 집에 방치돼 있는 오래된 구스 이불을 소프라움에서 직접 수거한 후 세척, 분류 해 가로수 커버로 재탄생시킨 것이다. 이는 재활용 제품에 디자인이나 실용성을 더해 더 높은 가치를 창출한 `업사이클링 아이템`이다.소프라움의 모기업 태평양물산㈜은 1984년 국내 우모생산의 국산화를 이룬 이후, 약 36년 간 구스 소재에 대한 노하우를 구축해오고 있으며, 소프라움은 지난 6월 RDS(Responsible Down Standard, 책임 있는 다운 기준) 인증까지 획득한 바 있다.이런 행보에 맞게, 소프라움 임직원들은 성탄절을 앞둔 24일 거리로 나와 트리허그 설치에 동참했다. 유광곤 부문장은 "백 투 더 소프라움 캠페인에 대해 보내주신 관심과 참여를 바탕으로 앞으로도 사회 공익과 지속가능성에 대해 치열하게 고민하고 다양한 활동을 전개할 것이다. 지속가능성에 대한 꾸준한 관심과 공감을 보내주시면 감사하겠다"고 전했다.한편, 민·관 협력 프로젝트인 `구스 트리허그` 팝업 전시에 대한 자세한 내용은 소프라움 공식 블로그를 통해 확인할 수 있다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지