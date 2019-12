동키즈 경윤, 주근깨 메이크업으로 완성한 ‘몽환적인 소년美’

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 동키즈(DONGKIZ) 멤버 경윤이 극과 극 매력을 뽐내고 있다.27일 정오 동키즈 공식 SNS 채널을 통해 경윤의 ‘All I Need Is You’(올아니쥬) 티저 이미지가 공개됐다.이미지 속 경윤은 주근깨 메이크업으로 순진무구한 소년미를 자랑하거나, 몽환적이면서도 차분한 분위기를 연출하며 눈길을 끌고 있다.또한 캐주얼한 스타일링을 소화하고 있는 경윤은 미소를 지은 채 성숙한 면모를 자랑, 또 다른 매력도 드러내고 있다.자신들만의 색깔로 재해석한 올드 스쿨 펑크 곡 ‘All I Need Is You’로 후속 활동을 앞두고 있는 동키즈는 다양한 콘텐츠를 순차 공개하고 있다.동키즈는 오는 2020년 1월 2일부터 ‘All I Need Is You’로 후속 활동을 하며, 12월 28일 팬들과 함께 연말파티도 개최한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지