팔콘컴퍼니 프로젝트 그룹 팔콘프랜즈, 디지털 싱글 ‘Merry sing for you’ 발매

배우 캐스팅 전문회사 팔콘컴퍼니가 12월 24일 프로젝트 그룹 팔콘프랜즈로 디지털 음원을 발매했다.각자의 분야에서 열심히 활동하는 아티스트들의 재능기부로 만들어진 'Merry sing for you' 음원의 수익금과 기부금은 사회의 여러 복지 정책이나 시설의 혜택을 받지 못하여 도움이 필요한 분들과 유기동물 보호소에 후원하기로 결정해 훈훈함을 안겨준다.'Merry sing for you'는 '지치고 힘든 세상에서 혼자가 아닌 너와 내가 함께여서, 희망을 잃지 않고 소중하고 행복한 꿈을 꾸며 살아갈 수 있다'는 희망의 메시지를 전하는 노래이다.참여한 가수로는 보이그룹 해피체어의 나정혁, 연기자로 왕성한 활동을 하는 배우 김성결, 한국프로야구 키움 히어로즈의 간판 치어리더 김한나, 그리고 현재 드라마와 영화에서 주, 조연으로 활동하고 있는 아역 배우(신비 / 장선율 / 고도연 / 최예찬 / 박하은 / 강예서 / 소우진 / 인지영)들이 함께 참여해 눈길을 끈다. 또한 프로듀서로는 음악감독 백민혁대표와 'Merry sing for you'의 작곡가 ANDME도 이번 프로젝트 앨범에 무료로 재능기부를 해 따뜻함을 전했다.제작자 팔콘컴퍼니의 윤종성 대표는 "좋은 뜻을 가지고 진행하는 프로젝트 앨범에 많은 분들이 재능기부와 후원을 해주셔서 너무 감사하다. 앞으로 일회성에 그치는 것이 아니라 매년마다 함께하는 배우들과 좋은 취지의 곡을 낼 것이며 봉사와 기부에 앞장서는 좋은 프로젝트를 만들겠다. 많은 관심과 사랑 부탁 드린다"고 전했다.곡에 참여는 못했지만 최근 촬영을 마친 영화 '경호원'의 제작사 ㈜영화사길의 지종석 대표 등 뜻을 함께 하는 여러 회사에서는 소속 배우들의 이름으로 윤종성 대표에게 직접 기부금을 전달하는 등 추운 연말 따뜻함을 전해 훈훈하게 했다.후원에는 ㈜영화사길 지종석 대표, 별하엔터테인먼트 전영재 대표(배우 박윤, 배우 지혜인, 배우 황은미), T2N 김태형 대표, 라마엔터테인먼트 이재민 대표(배우 이태곤, 배우 유하복, 배우 김소빈), 배우 이규성, 배우 문지후, 배우 오초희, 배우 주종혁, 트롯트가수 신나라, 트롯트가수 한담희, 용인레인보우롤러장 고희종 부사장, 배우 박선임 등이 함께 했다.