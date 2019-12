세븐어클락, 버스킹 공연부터 캐롤 무료 공개까지 ‘훈훈 행보’

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 세븐어클락(Seven O`clock)이 시민들에게 특별한 크리스마스 선물을 선사했다.세븐어클락(앤디, 한겸, 이솔, 태영, 루이)은 지난 25일 서울 강남구 코엑스에서 `다온(DAON) 스테이지` 무대에 올라 시민들과 특별한 시간을 보냈다. 행사 당일이 크리스마스였던 만큼 세븐어클락은 따뜻하면서 에너지 넘치는 무대로 시민들에게 활력을 안겼다.먼저 세븐어클락은 순수한 소년의 매력이 넘쳐나는 세 번째 미니앨범 ‘백야(White Night)’의 수록곡 ‘화이트 나이트(White Night)’로 공연의 포문을 열었다. 이어 타이틀곡 `미드나잇 썬(Midnight Sun)`과 `라디다디(Ladi Dadi)`로 화려한 퍼포먼스와 무대 매너로 시민들의 발걸음을 사로잡았다.마지막 곡으로는 대표적인 크리스마스 캐롤 머라이어 캐리(Mariah Carey)의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want For Christmas Is You)’를 가창해 특유의 감성으로 훈훈한 크리스마스 분위기를 선사해 시민들의 환호를 얻었다.세븐어클락이 이번에 진행한 `다온(DAON) 스테이지`는 코엑스 윈터 페스티벌의 프로모션 중 하나로 국내 유일한 소원 축제다. ‘다온(DAON) 스테이지’는 꿈꾸는 아티스트들과 시민들의 화합을 위해 마련된 특별 무대로, 여자친구, 레드벨벳 웬디, 드림캐쳐 등이 무대를 펼친 바 있다.한편 세븐어클락은 크리스마스를 맞아 사운드 클라우드를 통해 크리스마스 캐롤 자작곡 ‘크리스마스 나이트(Christmas Night)’를 업로드 했다. 특히 해당 곡은 멤버 태영이 작사, 작곡한 곡으로, 세븐어클락만의 감성적 무드가 묻어나는 곡이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지