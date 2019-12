베리베리, 세 번째 미니앨범 `FACE ME’ 커버 공개…심플에 세련 더했다

한국경제TV 핫뉴스

베리베리가 세 번째 미니 앨범 ‘FACE ME’의 앨범 커버 이미지 및 트랙리스트를 공개했다.26일 0시부터 베리베리의 공식 SNS채널을 통해 미니 3집 ‘FACE ME’ 커버 이미지 및 트랙리스트를 순차적으로 공개하며 신곡 발매 초읽기에 들어갔다.공개된 앨범 커버 이미지는 오피셜 버전과 DIY 버전 두가지로 구성되어 있다. 오피셜 버전 커버 이미지는 강렬한 검은 배경 위로 베리베리가 팬들은 물론 대중과 함께 그려갈 새로운 스토리 인 ‘FACE it’ 슬로건과 세 번째 미니앨범명인 ‘FACE ME’가 심플하면서도 세련되게 배열되어 있어 시선을 사로잡는다.베리베리만의 전매특허인 DIY 앨범 커버는 베리베리 멤버 용승이 직접 디자인에 참여해 이목을 집중시켰다. 커버 전면에 내세워진 ‘VERRERDISE (베러 다이스)’라는 문구는 베리베리의 팬클럽 명인 “베러(VERRER)와 함께 만들어갈 파라다이스”라는 뜻을 담고 있어 베리베리의 컴백을 기다려온 많은 팬들에게 선물 같은 앨범이 될 것으로 보인다.이어 공개된 트랙리스트에서는 세 번째 미니앨범의 타이틀곡 ‘Lay Back’을 비롯해 총 여섯 곡에 대한 정보가 담겨있다. 첫 번째 트랙인 ‘PHOTO’부터 ‘Paradise’ , ‘Curtain Call’ , ‘MOMENT’ , CD에만 수록되는 ‘Thank you, NEXT’까지 전체 수록곡을 처음으로 알리며 다양한 곡들로 호기심을 자극했다.뿐만 아니라 스톤 뮤직 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 `Guess Who?` 영상과 이어 공개된 ‘FACE it` 콘셉트 트레일러 영상까지 모두 조회 수 100만 뷰를 돌파하며 베리베리의 새로운 시작과 변화에 팬들의 뜨거운 관심이 집중되고 있다.한편, 베리베리는 오는 1월 7일 세 번째 미니앨범 ‘FACE ME’로 컴백, 어떤 콘셉트와 퍼포먼스로 대중을 놀라게 만들지 귀추가 주목된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지