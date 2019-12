`아이돌 라디오` 네이처 소희, "현빈-손예진 `사랑의 불시착` OST 참여" 깜짝 스포

한국경제TV 핫뉴스

네이처(소희, 새봄, 루, 채빈, 하루, 로하, 유채, 선샤인)가 지난 25일 방송된 MBC 표준 FM `아이돌 라디오`의 Welcome to NATURE WORLD`편에 출연해 숨겨진 끼를 방출했다.이날 소희의 합류 이후 처음으로 완전체로 `아이돌 라디오`를 찾은 네이처는 두 번째 미니앨범의 타이틀곡 `OOPSIE(웁시)(My Bad)`무대를 꾸미며 등장부터 많은 환호를 이끌어냈다.네이처는 "흘러넘치는 끼로 여러분의 머릿속을 빙빙 도는 네이처가 되겠습니다"라는 귀여운 에너지와 함께 `아이엠 그라운드`부터 `댄스 메들리`까지 끊이지 않는 흥으로 모두를 신나게 했다.멤버들의 끼를 엿볼 수 있는 `댄스 메들리`에서는 네이처의 `내가 좀 예뻐 (I`m So Pretty)` 부터 `OOPSIE (My Bad)` `빙빙` 뿐 아니라 트와이스의 `Fancy`, BTS 제이홉의 `Chicken noodle soup`까지 러블리한 댄스에 에너지 넘치는 파워풀 댄스까지 화려한 댄스로 무대를 꽉 채웠다.특히 이날 소희는 최근 손예진, 현빈이 출연하고 있는 tvN 드라마 `사랑의 불시착` OST 참여 소식을 깜짝 스포해 모두를 놀라게 했다.소희는 "아직 음원 공개 전이라 조심스럽다"라고 말하며 짧게 한 소절을 라이브로 공개했고, 노래를 들은 DJ 니엘은 "벌써 대박 날 것 같은 느낌이 온다"라며 극찬해, 소희가 부른 OST에 대한 많은 사람들의 궁금증을 증폭시켰다.한편 네이처는 새 앨범 후속곡 `빙빙`으로 각종 음악방송에서 활발한 활동을 이어가고 있으며, 여러 예능 프로그램에서도 다채로운 매력을 보여주고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지