동키즈 종형, 우수에 찬 눈빛 미남의 정석 ‘물오른 댄디함’

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 동키즈(DONGKIZ) 멤버 종형이 한층 업그레이드 된 매력을 예고하고 있다.24일 정오 동키즈 공식 SNS 채널을 통해 종형의 ‘All I Need Is You’(올아니쥬) 티저 이미지가 공개됐다.이미지 속 종형은 우수에 찬 눈빛을 자랑하며 팬심을 자극하거나, 쉼표 머리스타일로 찰떡같은 스타일링 소화력까지 선보이고 있다.특히 종형은 이전과 달리 성숙해진 비주얼을 선사, 그윽한 분위기 속 댄디함으로 중무장한 채 베일을 벗을 콘셉트에 대한 궁금증도 자극하고 있다.종형은 ‘Fever’(피버) 활동 당시 무대 위 다채로운 ‘표정 부자’로 주목받은 것은 물론, 아리랑 라디오 프로그램인 ‘뮤직 엑세스’(Music Access) 코너 ‘아이돌 클래스’의 고정 게스트로 활약하며 팬들과 소통하고 있다.동키즈는 현재 후속곡 ‘All I Need Is You’ 준비에 박차를 가하고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지