『Global Daily - 2019년 12월 24일』



[Top Down]

- 미국 증시는 중국 수입 관세 인하에 사상 최고치 재경신. S&P500 +0.1%

- 중국 증시는 기술주 중심 부진에 하락. 상해종합 -1.4%, 심천종합 -1.9%



[Bottom Up]

[애플(AAPL.US)] 3분기 글로벌 스마트폰 영업이익 66% 독식

[화웨이(비상장)] 이탈리아 의회 기구, 화웨이 장비 금지 정부에 권고

[산업] 中 'IT 공룡' 텐센트·알리바바, 올해 경기침체로 '투자 한파'

[소프트뱅크그룹(9984.JP)] 라인-야후재팬 경영통합 본계약 체결

[케링(KER.FP)] 구찌, 북아시아 총괄 회장에 카림 페투스 선임

[산업] 美 리테일 아포칼립스 ‘지난해 9,302개 매장 문 닫았다’

[로슈 홀딩(ROG.SW)] '조플루자' 추가 연구 다수 준비, 입지 확보 예열

[산업] 내년 매출확대 1위 제약사 AZㆍ제품 ‘키트루다’

[산업] 中 내년 석탄 수입 줄일 듯, 호주 등 수출국 타격 전망

[보잉(BA.US)] 보잉, 뮐렌버그 CEO 전격 교체



[ETF 포트폴리오: 미국리츠(VNQ), 배당성장(NOBL), 바이오테크(XBI), 중국IT(KWEB)]

