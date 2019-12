가장 많이 듣는 크리스마스 캐롤송 1위는?

한국경제TV 핫뉴스

지니뮤직은 지난 3년 간 이용자들이 가장 많이 들은 캐롤송은 머라이어 캐리의 `올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want For Christmas Is You)`라고 24일 밝혔다.지난 1994년 발매된 이 곡은 25년째 꾸준한 인기를 얻고 있다.이 곡이 수록된 머라이어캐리의 성탄절 앨범 `메리 크리스마스`는 전 세계적으로 1,600만장이 팔려 기네스북에 오르기도 했다.2위는 국내 캐롤송으로 대중적인 인기를 누려온 `크리스마스니까`가 차지했다.성시경, 박효신, 이석훈, 서인국, 빅스가 2012년 부른 발라드 캐롤송으로, 3년째 꾸준히 인기를 얻고 있다.3위로 인기를 얻고 있는 곡은 아리아나그란데의 `라스트 크리스마스(Last Christmas)`다.왬의 노래를 밝은 분위기로 재해석해 부른 곡으로 2013년 출시됐다.4위는 환상의 아카펠라 그룹 스트레이트 노 체이서가 2014년 출시한 밝은 분위기의 화음이 돋보이는 `텍스트 미 메리 크리스마스(Text Me Merry Christmas)`가 차지했다.인기 캐롤송 5위는 2013년 출시된 켈리 클락슨의 `언더니스 더 트리(Underneath The Tree)`로 켈리 클락슨의 폭발적인 가창력을 만날 수 있는 곡이다.음악서비스 지니는 크리스마스를 맞아 다양한 캐롤송을 선택해 감상할 수 있도록 `크리스마스가 즐거워지는 특별한 음악` 큐레이션을 선보이고 있다.아울러 성탄절을 앞두고 팬 100만명을 돌파한 지니 페이스북에서는 감사 이벤트를 진행 중이며, 당첨된 1명에게는 스타벅스 아메리카노 100잔을 선물로 증정한다.1월 6일까지 100회 이상 감상한 곡을 스크린샷으로 만들어 해시태그 #지니뮤직, #지니페이스북, #지니뮤직100만소셜 등 태그와 함께 자신의 페이스북이나 인스타그램에 올리면 된다.이상헌 지니뮤직 마케팅실 실장은 "크리스마스를 맞아 지니 고객들이 풍성한 혜택을 누리도록 캐롤송 큐레이션과 지니 페이스북 100만 팬 돌파 이벤트를 준비했다"고 밝혔다.이지효기자 jhlee@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지