엘리케이♥헌터 패리쉬, 신곡 뮤직비디오 깜짝 공개…`설렘` 가득

엘리케이(Elli K)가 `My Everything` 뮤직비디오를 깜짝 공개했다.엘리케이는 지난 23일 오후 공식 유튜브 채널에 `My Everything` 뮤직비디오를 게재했다. 공개된 뮤직비디오에는 엘리케이와 미국 배우 겸 가수 헌터 패리쉬(Hunter Parrish)의 달콤한 순간들이 담겨 이목을 집중시켰다.`My Everything`은 엘리케이가 지난 17일에 발표한 새 싱글로 따듯한 분위기가 물씬 느껴지는 노래다. `My Everything`이 사랑의 단계 중 가장 행복한 감정을 그려낸 만큼, 뮤직비디오 역시 그런 순간들을 담아냈다.뮤직비디오에는 엘리케이와 헌터 패리쉬가 직접 출연해 시선을 모았다. 둘은 가사를 통해 서로에게 사랑을 속삭이기도 하고, `꿀` 떨어지는 눈빛으로 보는 이들을 설레게 만들었다.엘리케이는 크리스마스를 맞아 특별한 선물을 준비했다. 전 세계의 팬들을 위해 `My Everything` 커버 이벤트를 진행하고 있는 것. 사랑하는 연인, 친구, 가족 등과 함께 커버 영상을 찍어 개인 SNS나 유튜브에 올리고 해당 링크를 엘리케이 공식 이메일로 보내면, 추첨을 통해 미국 왕복 항공권을 비롯한 다양한 선물들을 증정할 예정이다.한편, 엘리케이는 헤어짐의 순간을 담은 `Dawn`, 사랑이 지나간 후를 이야기하는 `The Shadow of Your Smile`, 사랑의 순간인 `My Everything`까지 다채로운 감정을 노래하며 리스너들에게 `감성 여신`으로 많은 사랑을 받고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지