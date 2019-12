‘1월 8일 컴백’ 드림노트, 새 앨범 타이틀곡은 ‘바라다’…트랙리스트 공개

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 드림노트(DreamNote)의 새 앨범 트랙리스트가 공개됐다.드림노트(유아이, 보니, 라라, 미소, 수민, 은조)는 24일 0시 공식 SNS 계정을 통해 세 번째 싱글 앨범 ‘드림 위시(Dream Wish)’ 트랙리스트 이미지를 게재했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 ‘바라다(WISH)’, ‘Love is so amazing’, ‘Bittersweet’, ‘꿈의 섬으로(La Isla Bonita)’, ‘바라다(Inst ver.)’까지 총 다섯 트랙이 수록됐다.이 중 타이틀곡은 1번 트랙에 수록된 ‘바라다’로, 청하, 우주소녀 등 인기 K-POP 아티스트들과 함께 작업한 VINCENZO, Any Masingga, Fuxxy, Anna Timgren 등이 작사, 작곡, 편곡을 도맡아 기대감을 높이고 있다.‘드림 위시’는 지난 3월 발매한 두 번째 싱글 앨범 ‘드림어스(Dream:us)’ 이후 드림노트가 10개월 만에 공개하는 신보로, 오랜 준비 끝에 발표하는 앨범이라는 점에서 더욱 관심이 모아진다.새로운 모습으로 돌아온 드림노트의 새 앨범 ‘드림 위시’는 내년 1월 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지