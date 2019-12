글로벌 논문컨설팅 기업 브레인PhD, 2019년 종무식에서 미래지향적 논문컨설팅 정립을 위한 포럼 개최

한국경제TV 핫뉴스

글로벌 논문컨설팅 기업 `브레인PhD`가 오는 30일 부설기관인 논문전략연구소 주최로 핵심성장연구포럼을 개최한다고 밝혔다. 노보텔 앰배서더 서울 강남 호텔 `노르망디 홀`에서 열리는 이번 포럼은 종무식과 함께 `Come with us, BrainPhD 2020`이라는 주제로 개최되며, `브레인PhD`의 2020년 비전을 선포하는 기회를 가질 예정이다.업계에서는 처음으로 3개 이상의 특허출원을 하는 등 업계 최고로서의 내실을 다져 온 `브레인PhD`는 논문컨설팅 선두주자로서 무엇보다 논문컨설팅의 역할에 대한 비전을 제시해야 한다는 책임감을 가지고 이번 종무식 겸 비전 선포식에서 논문컨설팅의 미래지향적 정체성에 대해 고민할 것이라고 밝혔다.`브레인PhD` 관계자에 따르면, 이날 종무식에는 브레인PhD의 지도박사들이 모두 참석하여 그 동안 쌓아온 논문컨설팅 경험을 토대로 고민을 논의하기 위한 포럼도 함께 개최할 것이며, 이번 종무식에서 실시된 포럼의 성과를 토대로 2020년에는 이러한 형태의 포럼을 정례화할 계획이다.논문컨설팅 기업 `브레인PhD`는 2019년 한해 동안 특허출원 3건, 브레인 대상 6관왕의 쾌거, 교육방송 EBS와 MOU 체결 등을 통해 내적 역량과 대외공신력을 입증했으며, 석·박사 논문은 물론, SCI급 논문컨설팅 시스템을 구축해 업계의 비상한 관심을 받고 있다.또한 SCI급 논문, 석사논문, 박사논문, 학술논문, 해외 학술지 논문을 작성해야 하는 연구자들이 보다 완성도를 높일 수 있도록 주제 선정법, 연구계획서 작성, 논문자료 제공, 논문 검색 사이트 활용방법(참고문헌, 인용 방법), 논문 쓰는 법(학술적, 논리적), 주제별 논문 예시, 연구방법론, 통계분석 등에서 논문작성방법과 팁을 제공하고 있다.더불어 `브레인PhD`가 운영하는 전문 논문 통계팀은 SPSS, SAS, R, Python, AMOS, MINITAB, STATA, Jupyter를 이용한 통계분석과 분석결과에 대한 해석을 1대1로 설명해주는 서비스를 전문으로 하고 있다. 이 외에도 논문 쓰는 법을 잘 모르는 초급 연구자들을 위해 기본적인 논문자료들을 제시하고, 논문예시들을 통해 이해도를 높이고 있으며, 학술정보 사이트 RISS(리스), KISS(키스논문), DBpia(DB피아), 구글학술검색, 국회도서관 등의 논문사이트를 통해 논문을 쉽게 검색할 수 있도록 논문작성에 대한 기본 노하우 등을 기본적인 서비스로 제공하고 있다.글로벌기업으로서 국내 지점 외에도 미주, 호주, 일본, 홍콩, 중국 등 해외로 서비스 지역을 확대하고 있는 `브레인PhD`의 논문컨설팅 서비스는 SCI급 논문을 20편 이상 게재한 경력이 있는 아이비리그 코넬대학교 출신 수잔 정 박사와 조지아대학교 출신 조나단 정 박사를 중심으로 한 해외 박사들, 서울대 출신 김동효 공학박사, 문제풍 정치학박사, 천일영 경영학 박사, 이영미 의학박사, 정하나 이학박사, 심재원 철학박사, 김부용 철학박사가 진행한다.한편, 글로벌 논문컨설팅 기업 브레인PhD는 현재 경영학, 교육학, 심리학, 예술학, 의학, 간호학 등의 분야 학생 및 연구자들의 문의와 신청이 쇄도하고 있으며, 이러한 논문컨설팅은 대표 홈페이지 또는 문의전화로 직접 전화하여 신청할 수 있다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지