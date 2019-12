비오브유 김국헌X송유빈, 1월 7일 컴백 확정…타임테이블 공개

한국경제TV 핫뉴스

김국헌, 송유빈이 내년 1월 7일 2인조 그룹 비오브유(B.O.Y)로 컴백을 확정했다.23일 소속사 더뮤직웍스는 공식 SNS를 통해 비오브유의 첫 번째 미니앨범 'Phase One : YOU(페이즈 원 : 유)' 프로모션 타임테이블 이미지를 공개했다.타임테이블에 따르면 비오브유는 내년 1월 7일로 예정된 앨범 발매일까지 다채로운 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 끌어올릴 전망이다.비오브유는 오는 25일 총 6일에 걸쳐 두 가지 버전의 앨범 콘셉트 포토 공개를 시작으로 31일 트랙리스트, 1월 1일 트레일러 영상, 1월 2일 뮤직비디오 티저, 1월 3일 하이라이트 메들리 영상, 1월 6일 팝업스토어를 오픈한다. 1월 7일에는 앨범 발매와 함께 쇼케이스로 컴백 신고식을 치른다.타임테이블을 공개하며 본격적인 컴백 초읽기에 돌입한 비오브유가 첫 번째 미니앨범 'Phase One : YOU'를 통해 어떤 콘셉트의 음악과 무대를 선보일지 기대가 모아진다.지난 2017년 보이그룹 마이틴으로 데뷔한 김국헌과 송유빈은 2인조로 활동을 재정비하고 비오브유라는 이름으로 새로운 도약에 나선다. 비오브유는 '누군가에게 최고가 될 수 있다(Best Of You)'라는 뜻과 '국헌&유빈' 또는 '국헌유빈&팬'으로 일컬어지는 '우리 둘(Both Of You)'이라는 두 가지 의미를 내포하고 있다.또한 정식 데뷔에 앞서 오는 24일과 25일 서울 종로구 상명아트센터 계당홀에서 미니콘서트 'Dear, YOU'를 개최해 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다.