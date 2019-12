동키즈, 내년 1월 후속곡 ‘All I Need Is You’로 활동

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 동키즈(DONGKIZ)가 후속곡으로 팬들을 찾는다.23일 소속사 동요엔터테인먼트 측은 “동키즈가 팬들이 보내주시는 사랑에 힘입어 오는 2020년 1월 2일부터 ‘All I Need Is You’(올아니쥬)로 후속 활동을 시작한다. 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 전했다.후속곡 활동 소식과 함께 동키즈는 23일 공식 SNS 채널을 통해 리더 원대의 티저 이미지를 공개했다. 이미지 속 원대는 주근깨 메이크업을 한 채 소년미를 강조하는 가하면, 넘사벽 비주얼로 훈훈함도 선사하고 있다.특히 원대는 강렬한 눈빛으로 카리스마를 뽐내는 것은 물론, 게임기를 들고 스포티한 매력을 자랑하는 반전 가득한 티저로 돌아올 ‘동키즈표 콘셉트’에 대한 기대치까지 증폭시키고 있다.앞서 동키즈는 첫 번째 미니앨범 ‘DONGKY TOWN’(동키 타운)의 타이틀곡 ‘Fever’(피버)로 활발한 활동을 펼쳤다. ‘탈골댄스’, 힐리스와 스탠드 마이크를 이용한 포인트 안무 등으로 꾸준한 성장세를 드러낸 동키즈는 앞으로가 기대되는 무대 위 놀 줄 아는 아이돌로 자리도 잡고 있다.동키즈는 현재 후속 활동 준비에 한창이며, ‘All I Need Is You’의 뮤직비디오는 1월 2일 정오에 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지