한컴그룹, CES 2020서 블록체인·AI·로봇 등 공개

한국경제TV 핫뉴스

한글과컴퓨터그룹은 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 가전 전시회 `CES 2020`에 참가한다고 23일 밝혔다.한컴그룹은 첨단 기술을 통해 꿈을 현실로 구현한다는 의미를 담아 전시 컨셉트를 ‘HANCOM, from dreams to realities through technology’로 정했다. 부스는 라스베이거스컨벤션센터 사우스홀에 꾸려진다.3년 연속으로 CES에 참가하는 한컴그룹은 이번 대회에서 블록체인·인공지능(AI)·로봇·스마트시티 관련 제품 및 솔루션을 선보인다.블록체인 플랫폼 `한컴에스렛저`와 홈서비스 로봇 `토키`, 휴대용 통·번역기 `지니톡 고!2`와 스마트 회의 솔루션 `지니비즈`, 스마트시티 플랫폼 `인텔리전트 시티 플랫폼` 등이 공개될 예정이다.한컴그룹 관계자는 "그룹이 보유한 블록체인, AI, 로봇 등 첨단 기술 경쟁력을 적극적으로 알려 글로벌 시장에서 그룹의 미래 성장 기반을 마련할 것"이라고 말했다.신동호기자 dhshin@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지