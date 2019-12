신예 ANS, 의문의 사진 게재…`컴백+새 멤버 영입` 암시?

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 ANS(에이앤에스)가 커밍업 포토로 컴백을 예고했다.ANS는 23일 0시 공식 SNS에 채널에 의문의 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 기존의 여섯 멤버가 아닌, 여덟 명이 담겨 있어 궁금증을 자아냈다.커밍업 포토 속 ANS는 화이트 톤의 슈트와 화려한 헤어 컬러로 시선을 모았다. 특히 카리스마 넘치는 표정으로 카메라를 응시하고 있는 리나, 담이, 비안, 라온, 달린, 로연과 뒷모습 만으로도 존재감을 과시하는 두 명의 새 멤버까지 완벽한 `비주얼 케미스트리`를 뽐냈다.뿐만 아니라 포토와 함께 올라온 `Are You Ready?`라는 문구 역시 컴백을 암시, 팬들의 이목을 집중시켰다. 새롭게 합류한 두 명의 멤버와 ANS가 어떤 시너지를 보여줄지 기대가 높아지고 있다.지난 9월, `붐붐(BOOM BOOM)`으로 데뷔한 ANS. 이들은 `붐붐`뿐 아니라 프리 데뷔곡 `원더랜드`와 스페셜 싱글 `Lean on Me`를 통해서도 색다른 매력을 자랑했다. ANS는 청량부터 걸 크러시, 서정적인 분위기 등 다양한 콘셉트를 넘나들며 반전 매력 걸그룹으로 대중들에게 눈도장을 찍은 바 있다.한편, ANS는 앞으로 다채로운 콘텐츠들을 풀어놓으며 컴백에 대한 기대감을 높여갈 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지