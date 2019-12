한국경제TV 핫뉴스

글로벌 시장의 흐름을 읽고, 우리 시장을 보면 이긴다. 투자의 창이 되는 데일리 윈도우 시간입니다.이 시간 도움 말씀 위해, -교보증권 국제금융본부, 박병창 부장- 나와주셨습니다. 안녕하세요?Q. 먼저 지난 주 주요 시장 특징과 흐름 어땠나요?-미국 3대 지수 ‘강세 지속’-주요 신흥국, 후발 강세 동참-월간, 나스닥 2.18%↑ 다우 1.14%↑ S&P500 1.65%↑-상해 4.63%↑ 대만 4.09%↑코스피 5.57%↑-연말 연초, 위험 자산 투자 심리 개선-中 산업 생산 및 소매판매 양호-美 개인 소득 및 소비 지출 등 경제 지표 양호-OECD 경기 선행 지수 상승 전환-기대 심리 확대, 연말에 이어 내년도 랠리 기대-외국인 순매수, 전기전자 강세로 상승 지속-주간, 외국인 코스피 1.1조 코스닥 900억 순매수-외국인, 주로 IT 주요 종목 ‘집중 매수’-반도체·스마트폰·OLED섹터 초강세-연말 매물 출회 종목 ‘하락’…코스닥 약세Q. 이번 주 시장의 영향을 줄만한 글로벌 이슈나 이벤트는?-폐장일, 12월 30일 (월)-배당 매수, 26일까지 가능-대주주 요건 회피 후 매수, 27일부터 가능-CES 2020, 1월 7일~1월 10일-JP모건 헬스케어 컨퍼런스, 1월 13일~16일-CES 및 JP모건 헬스케어 관련 섹터 사전 거래Q. 오늘부터 시작되는 한 주간 시장 전망은?-연말 연초 기대 심리 연속-경기 지표 및 기업 실적 저점으로부터 벗어나-원화 강세와 외국인 수급 귀환-안도랠리 및 연말 연초 효과-2020 연초 기대 심리 확산-기저효과에 의한 경기 지표 및 기업 실적 반등-매크로 시황 개선, 환율 하향 안정-반도체 가격 저점 형성 및 IT 전반 호재-코스피와 코스닥 ‘상대적 차별’-코스피, 주봉 하락 추세의 상승 전환-코스닥, 주봉 하락 추세 지속-외국인의 IT 중심 수급 쏠림Q. 끝으로 투자자를 위한 당부사항 또는 투자팁은?-섹터간 쏠림현상 주의-AGAIN 2017 대비-2017년 시장의 역사적 신고가 경신 ‘IT 주도’-2017년 코스피 +30% / 코스닥 +48%-연초 이벤트 수급 종료 후 국내 기관 수급 체크-신고가 앞둔 삼성전자와 SK하이닉스 ‘주목’투자의 창이 되는 데일리 윈도우 지금까지 도움 말씀에 -교보증권 국제금융본부, 박병창 부장-이었습니다. 고맙습니다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지