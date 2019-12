코엑스 윈터페스티벌, 19일부터 코엑스와 무역센터 전역에서 전개

한국경제TV 핫뉴스

새해 소원 비는 11m의 대형 조형물 설치… 잇 더 서울, 아이스런, 소원놀이터 등 선보여한국무역협회(회장 김영주), 강남구(구청장 정순균), 코엑스 MICE클러스터 위원회가 주최하는 '코엑스 윈터페스티벌 2019'가 19일 개막해 13일간 코엑스와 무역센터 전역에서 전개된다.개막식은 김영주 무역협회장, 정순균 강남구청장, 손태규 코엑스 마이스클러스터 위원회 위원장, 이동원 코엑스 사장 등 코엑스 MICE클러스터 위원회 주요 관계자들과 코엑스 윈터페스티벌 2019의 홍보대사인 아이돌그룹 세븐틴이 참석해 자리를 빛낸다.올해 코엑스 윈터페스티벌은 다가오는 쥐의 해를 앞두고 '복 안에 든 쥐'를 테마로 열린다. 개막 행사는 축제를 찾는 시민들의 새해 소원을 응원할 위시돌로 선정된 세븐틴에 대한 위촉식, 축제의 상징이 될 초대형 조형물 '프로젝트 MONY(Mate Of New Year) 제막식 순으로 진행된다.홍보대사로 위촉된 그룹 세븐틴 중 대표로 96년생 쥐띠 멤버인 준, 호시, 원우, 우지가 참석해 김영주 한국무역협회 회장으로부터 위시돌 위촉패를 전달받고 소감을 밝힌다.코엑스 광장에는 신년을 상징하는 띠 동물인 쥐 캐릭터를 11m의 대형 조형물로 제작한 '프로젝트 MONY(Mate Of New Year)'가 설치된다. 조형물 Mony는 노이신 작가의 창작 캐릭터로 시민들이 대형 복주머니 속에 들어가 소원을 비는 체험을 할 수 있게 꾸며지며 축제의 랜드마크 역할을 하게 된다.이밖에도 축제 기간 동안 방문객들을 시선을 사로잡을 다양한 프로그램들이 준비되어 있다. ▲메가 푸드 페스티벌 '잇 더 서울(Eat the Seoul)' ▲도심 속 야외 아이스 스케이팅을 경험할 수 있는 아이스런 ▲새해소망을 기원하는 체험형 공간 '소원놀이터' ▲'크리스마스 트리축제'와 '크리스마스 마켓 바이 스몰라이프' ▲350여개의 레고 블록 작품을 전시하는 '윈터 아트 스트리트 위드 브릭코리아' ▲아이돌 그룹부터 전자밴드, 관현악 앙상블, 어린이 합창단 등 다양한 장르의 공연과 캐롤송을 감상하는 실내 버스킹 무대 '다온 스테이지(Dreaming Artist ON Stage)'를 코엑스 실내외 곳곳에서 선보이게 된다.한편, 축제의 마지막 날인 31일 밤에는 새로운 한 해를 맞이하는 '새해맞이 카운트다운'이 진행되며 특별히 아이스런을 밤 12시까지 연장 운영할 예정이다.