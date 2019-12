오마이걸, 일본 신보 `Eternally` 2일 연속 음원차트 1위

한국경제TV 핫뉴스

`콘셉트 요정` 오마이걸(OH MY GIRL)의 일본 신곡 `Eternally`가 음원차트 정상을 차지했다.19일 소속사 WM엔터테인먼트는 "지난 16일 음원을 공개한 오마이걸의 세 번째 앨범 `Eternally`의 동명의 타이틀곡 `Eternally`가 일본 유력 음악사이트인 라인뮤직(Line Music) TOP100에서 18일 기준 실시간 1위를 차지했으며, K-POP TOP100 부문에서는 2일 연속으로 1위를 기록했다"고 밝혔다.신곡 `Eternally`는 떨어져 있어도 항상 마음은 이어져 있다는 내용의 곡으로 따뜻한 감성이 느껴지는 노래다. 라인뮤직(Line Music) TOP100에서의 음원 정상은 J-POP 뿐만 아니라 모든 해외 음악을 포함한 토탈 랭킹에서의 1위라 의미가 더욱 깊다.오마이걸은 오는 2020년 1월 4일 `Zepp Namb`, 1월 5일 `토요스PIT`에서 라이브 투어 `OH MY GIRL LIVE TOUR-starlight again`을 개최해 현지팬들과 한층 가깝게 소통할 예정이다. 일본에서의 정식 데뷔가 1주년인 만큼 오마이걸만의 독보적인 무대와 완성도 높은 음악을 선보일 것으로 기대감을 모으고 있다.한편, 오마이걸은 오는 2020년 1월 8일 일본에서 세 번째 앨범 `Eternally`를 발매할 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지