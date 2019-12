이엔오아이, 19일 스페셜 앨범 ‘For RAYS’ 발매와 팬 쇼케이스 개최

한국경제TV 핫뉴스

그룹 이엔오아이(ENOi)가 팬들을 향한 희망적 메시지와 감사의 마음을 담은 새 앨범을 발표한다.이엔오아이(라온, 하민, 제이키드, 도진, 진우, 건, 어빈)는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 스페셜 앨범 'For RAYS, Realize All Your Star(포 레이즈, 리얼라이즈 올 유어 스타)(이하 For RAYS)'를 발매한다.'For RAYS'는 지난 4월 발매한 데뷔 싱글 '블룸(Bloom)' 이후 이엔오아이가 약 8개월 만에 공개하는 신보다. '아직 작지만 언젠가 크게 빛나게 될 것'이라는 자신감과 힘찬 목표로 가득 찬 이엔오아이의 이야기들을 담았다.타이틀곡 `스타라이트(Starlight)`는 본인들을 기다려주고, 길을 비춰줬던 팬들이 없었다면 이엔오아이는 절대 피어날 수 없었음을 이야기한 곡이다. 이와 동시에 그에 대한 깊은 감사와 사랑의 마음을 표현했다. 그 외에도 수록곡 '사막별(Desert Star)', '일곱 걸음(Seven Steps +1= ∞)'을 이번 앨범에 함께 담았으며, 이 3곡을 통해 매일 더 밝게 빛나는 이엔오아이가 될 것임을 다짐하고 있다.리더 라온은 팬들을 위한 이번 앨범을 처음부터 직접 기획하는 것은 물론, 데뷔 싱글 '블룸(Bloom)'과 마찬가지로 자신이 직접 쓴 가사를 전곡에 녹였다. 여기에 하민과 도진도 작사에 참여, 팬들을 향한 마음의 진정성을 한껏 표현해냈다.이엔오아이는 앨범 발매에 앞선 이날 오후 2시 서울 마포구 에스플렉스센터에서 스페셜 앨범 발매 기념 Korean Vibe 쇼케이스를 개최한다.이번 쇼케이스에서 이엔오아이는 타이틀곡 '스타라이트'와 수록곡 '사막별' 무대를 팬들에게 최초 공개하며, 토크 콘서트, 하이터치 및 경품 추첨 등 팬미팅도 진행할 예정이다.팬을 생각하는 이엔오아이의 진심 어린 마음을 느낄 수 있는 스페셜 앨범 'For RAYS, Realize All Your Star' 전곡은 19일 오후 6시부터 감상할 수 있다.