포커스미디어코리아-코리아스타트업포럼, 스타트업 마케팅 지원 프로그램 `I WILL BE 빽 2020` 개최

스타트업 4개사 선발, 기업 당 3억원 상당의 엘리베이터TV 광고 마케팅 지원포커스미디어코리아(대표이사 윤제현)과 코리아스타트업포럼(의장 김봉진/ 이하 코스포)은 스타트업의 마케팅을 지원하는 `I WILL BE 빽 2020`을 공동으로 개최하고, 오는 2020년 1월 12일(일)까지 공모 접수를 받는다고 밝혔다.`I WILL BE 빽 2020`은 생활공간 커뮤니케이션 컴퍼니 포커스미디어코리아와 국내 스타트업을 대표하는 단체인 코스포가 공동 주최하는 스타트업 마케팅 지원 프로그램이다. 공모를 통해 4개 스타트업을 선발하며 선정된 기업에게는 2020년부터 광고 콘텐츠 제작 및 매체 송출까지, 약 3억원 상당의 마케팅 활동을 지원한다. 광고는 포커스미디어코리아의 아파트 엘리베이터TV에 12주간 송출, 고객 접점에서 스타트업의 혁신 서비스를 선보일 예정이다.서울 및 수도권 엘리베이터TV를 운영하는 포커스미디어코리아는 `고객들의 더 나은 삶`에 집중한다는 사명을 가지고 아파트와 오피스 고객을 위한 유익한 컨텐츠를 자체 제작하고 있다. 더불어 파트너사와의 동반성장을 위해 지속적으로 스타트업의 마케팅 활동을 지원해온 바 있다. 포커스미디어코리아는 엘리베이터TV와 함께 성장한 다수의 스타트업 광고 마케팅 경험을 살려 이번 `I WILL BE 빽 2020`을 통해 성장 가능성이 큰 스타트업을 선정하고 실질적인 마케팅 활동을 지원하겠다는 것으로 전해졌다.`I WILL BE 빽 2020`은 지원한 스타트업을 대상으로 1차 서류심사를 진행하며, 선정된 기업을 대상으로 2차 피칭심사가 진행된다. 2차 심사에는 우아한형제들 이현재 대외협력 이사, 알토스벤처스 박희은 수석심사역, 한양대학교 경영대학 홍성태 명예교수, 우리PE 이병헌 투자본부장이 참여한다.공모접수는 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며 공모에 대한 1차 결과는 1월 20일에 발표된다.포커스미디어코리아 윤제현 대표는 "고객에게 유용한 가치를 제공하고, 사회적으로 의미 있는 역할을 할 수 있는 스타트업이 성장하는 데 힘을 더하고 싶다"며, "스타트업의 혁신적인 서비스와 제품을 효과적, 효율적으로 홍보할 수 있도록 마케팅 업무 전반과 이에 필요한 미디어 플랫폼을 지원하겠다"고 밝혔다.또한, 코리아스타트업포럼 최성진 대표는 "스타트업이 가진 혁신 아이디어와 광고 제작 전문성 및 송출 시스템을 확보하고 있는 포커스미디어코리아의 협업을 통해 스타트업의 마케팅 영역을 지원해 줄 수 있는 프로젝트가 될 것"이라며, "마케팅 기획부터 광고 송출까지 실질적인 혜택을 통해 스타트업 성장에 도움이 될 수 있기를 기대한다"고 말했다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지