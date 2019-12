에이스, 미주투어 중 시애틀 버스킹 ‘현지 열광적 반응 눈길’

한국경제TV 핫뉴스

그룹 에이스(A.C.E)가 독보적인 성장세로 글로벌한 인기를 증명하고 있다.지난 17일 오후(현지시각) 에이스는 시애틀 워싱턴 대학 붉은 광장(Seattle The University of Washington Red Square)에서 버스킹을 진행했다.이날 에이스는 파워풀한 퍼포먼스와 완벽한 칼군무를 선보이는 건 물론, 한층 가까운 거리에서 현지 팬들과 호흡하며 열광적인 호응도 얻었다.특히 에이스는 워싱턴 대학 K-POP(케이팝) 댄스 동아리 KOMPANY(콤파니)와 '삐딱선(SAVAGE)'(새비지)으로 특별한 콜라보 무대를 꾸미는 가하면, 현지 매체인 시애틀 타임즈(The Seattle Times)에도 보도되며 미국에서의 뜨거운 관심을 입증했다.또한 에이스는 최근 발매한 세 번째 미니앨범 '언더커버 : 더 매드 스쿼드'(UNDER COVER : THE MAD SQUAD)로 미국 빌보드 넥스트 빅 사운드 차트 1위, 빌보드 소셜 50차트 21위, 빌보드 이머징 아티스트 차트 50위에 진입하는 등 연속적으로 차트에 이름을 올리며 글로벌 아이돌로서 꾸준한 상승세까지 자랑하고 있다.현재 에이스는 미주투어 'UNDER COVER : AREA US'(언더커버 : 에리어 유에스)를 진행 중이다.