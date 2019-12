블랙핑크, 美 피치포크 선정 `올해의 MV` 14위…K팝 유일

한국경제TV 핫뉴스

블랙핑크의 ‘킬 디스 러브’(KILL THIS LOVE)가 세계 유력 음악 평론지가 꼽은 `올해의 뮤직비디오`로 이름을 올렸다. 이 리스트에서 K팝 아티스트의 곡은 블랙핑크의 `킬 디스 러브`가 유일하다.피치포크(Pitchfork)는 17일(현지시간) ‘2019 베스트 뮤직비디오 20’(The 20 Best Music Videos of 2019)을 엄선해 발표했다. ‘킬 디스 러브’ 뮤직비디오는 이 가운데 14위를 기록하며 작품성과 파급력을 인정받았다.피치포크는 ‘킬 디스 러브’ 뮤직비디오에 담긴 풍부하고 독창적인 아이디어와 스토리텔링, 의상, 세트장을 칭찬했다. 또한 뮤직비디오 분야에서 앞서가는 K팝 내 블랙핑크의 위상을 다시 한 번 주목했다.블랙핑크는 올해 ‘킬 디스 러브’로 각종 신기록을 갈아치우며, K팝 걸그룹의 새로운 기준을 제시했다.뮤직비디오는 지난 4월 공개된 이후 62시간 만에 1억뷰를 돌파한 뒤 K팝 그룹 최단기간으로 2억뷰를 넘어섰다. 이어 꾸준히 가파른 조회수 상승세를 보여주며 유튜브가 발표한 2019년 가장 많이 본 뮤직비디오 8위(현재 6.8억 뷰)에 오르는 등 전 세계를 ‘킬 디스 러브’ 열풍으로 물들였다.3관왕을 차지했던 `E! People`s Choice Awards`에서 역시 ‘킬 디스 러브’로 올해의 뮤직비디오(The Music Video of 2019) 부문을 수상하며 글로벌 인기를 실감하게 했다.`킬 디스 러브`는 최근 ‘빌보드 기자들이 뽑은 올해의 노래 톱100’ 66위에 오르기도 했다. 여기에서도 K팝 걸그룹은 블랙핑크 뿐이었다.‘킬 디스 러브’는 발매 당시 빌보드 메인 차트인 ‘핫100’에서 41위, ‘빌보드200’에서 24위에 올랐으며, 4주 연속 두 차트에 머물러 K팝 걸그룹 최초 최고 기록을 쓴 바 있다.블랙핑크는 내년 초 컴백을 목표로 새 앨범 준비에 힘을 쏟고 있다. ‘킬 디스 러브’로 국내외에서 큰 사랑을 받았던 블랙핑크가 어떤 신곡으로 돌아올지 음악 팬들의 관심이 집중되고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지