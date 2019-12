‘비디오스타’ 에일리, 포근한 발라드부터 파워풀한 댄스곡까지 ‘귀호강의 연속’

한국경제TV 핫뉴스

가수 에일리가 안방을 콘서트 현장으로 만들었다.지난 17일 오후 방송된 MBC every1 ‘비디오스타’(이하 비스)는 연말을 맞아 ‘메리 비스 콘서트’편으로 그려졌다.이날 에일리는 함께 출연한 가수 김종서와 알리, 손승연, 강균성과 ‘All I Want For Christmas Is You’(올 아이 원 포 크리스마스 이즈 유)를 부르며 화려하게 등장했다.또한 에일리는 유쾌한 웃음과 폭풍 리액션은 물론, 알리의 남동생을 남편으로 오해하는 등 엉뚱한 반전 매력으로 시청자에게 웃음까지 선사했다.특히 에일리는 신곡 ‘Sweater’(스웨터)를 라이브로 선사, 포근한 음색으로 고품격 귀호강을 안기는 가하면, “춤추면서 노래하는 건 자신 있다”며 댄스곡 ‘Ain’t That Pretty’(에인 댓 프리티)로 퍼포먼스까지 자랑해 전 출연진의 기립박수를 받았다.‘비스’에서 보컬 여제 면모를 톡톡히 뽐낸 에일리는 전국투어 서울 앙코르 콘서트 개최를 확정지으며 공연 최강자다운 저력을 입증한 것은 물론, 활발한 방송 활동과 라디오 출연 등으로 누구보다 바쁜 연말을 보내고 있다.에일리는 전국투어 ‘I AM : RE - BORN’(아이 엠 : 리-본)으로 24일 수원, 25일 대구, 28일 성남, 31일 대전, 2020년 1월 5일 부산, 그리고 1월 11일 서울에서 대미를 장식할 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지