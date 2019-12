`훈남 천재 뮤지션` 아이반, 로맨틱 캐럴 메들리 공개 `귀호강 라이브 예고`

한국경제TV 핫뉴스

싱어송라이터 아이반(AIVAN)이 크리스마스 메들리를 공개했다.아이반은 지난 16일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 크리스마스 캐럴 메들리를 공개했다.공개된 영상에는 겨울이 느껴지는 따뜻한 니트를 입고 있는 아이반이 녹음실에서 감미로운 목소리로 캐럴을 부르고 있는 모습이 담겨있다.또 영상 중간마다 여자친구가 찍어주는 듯한 1인칭 시점으로 카메라를 바라보며 자연스러운 미소를 보여 다가오는 크리스마스 분위기를 한층 더 로맨틱하게 만들었다.아이반이 공개한 크리스마스 메들리는 기존의 유명 캐롤 3곡 `Winter Wonderland`, `Let It Snow`, `It`s Beginning To Look A Lot Like Christmas`를 여러 가지 악기를 이용해 자신만의 스타일로 소화하며 많은 팬들에게 그만의 세련된 멜로디로 선보여 리스너들을 사로잡았다.특히 이번 크리스마스 메들리는 곧 다가오는 성탄절의 로맨틱한 분위기까지 증폭시키며 팬들의 마음을 설레게 만들었다.한편, 최근 신곡 'Knotted Wings(낫티드 윙스)'를 발매한 아이반은 각종 방송 및 라디오 등에 출연하며 활발한 활동을 펼치고 있다.