엘리케이와 헌터 패리쉬의 특별 입맞춤, 달콤한 윈터송 공개

한국경제TV 핫뉴스

엘리케이(Elli K)가 선사하는 세 번째 사랑 이야기가 베일을 벗는다.엘리케이는 17일 정오 각종 온라인 음원 사이트에 새 싱글 `My Everything`을 발표하고 리스너들을 찾는다. 특히 이번 싱글은 미국 배우 겸 가수 헌터 패리쉬(Hunter Parrish)와의 듀엣 곡이라는 점에서 눈길을 끈다.`My Everything`은 엘리케이 특유의 따듯한 분위기가 물씬 느껴지는 곡. 소박하면서도 사랑스러운 선율 위, 차례로 더해지는 헌터 패리쉬와 엘리케이의 목소리가 인상적인 노래다. 가사에는 서로의 마음을 확인한 뒤 더욱 깊어진 사랑을 느낀다는 내용을 담아냈다.`감성 여신`과 함께 `My Everything`을 완성한 헌터 패리쉬는 토니 어워드 수상작 뮤지컬 `스프링 어웨이크닝(Spring Awakening)`으로 데뷔한 배우 겸 가수. 이후 뮤지컬 `가스펠(Godspell)`을 비롯해 영화 `올 나잇터(All Nighter)`, `스틸 앨리스(Still Alice)`, 드라마 showtime `위즈(Weeds)`, NBC `디스 이즈 어스(This Is Us)`, ABC `콴티코(Quantico)` 등 다양한 분야에서 주목받았다.앞서 두 장의 싱글로 음악팬들에게 가까이 다가선 엘리케이. 헤어짐의 순간을 담은 `Dawn`, 사랑이 지나간 후를 이야기하는 `The Shadow of Your Smile`에 이은 `My Everything`에서는 사랑하는 연인과 함께 하고 있는 순간을 노래한다. 슬픔, 체념 등 다채로운 감정을 보여준 엘리케이가 `My Everything`에서는 어떤 감성을 그려낼지 기대가 높아지고 있다.엘리케이 소속사 이엘파크 측은 "`My Everything` 역시 미국 할리우드에 위치한 캐피톨 스튜디오(Capitol Studios)에서 녹음해 완성도를 높였다"며 "엘리케이와 헌터 패리쉬가 전하는 달콤한 윈터송 `My Everything`에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지