‘음원 강자’ 펀치, 17일 새 싱글 ‘그때의 우리’ 발매…한층 짙어진 감성 ‘기대’

가수 펀치(Punch)가 올겨울 낭만 짙은 감성 노래와 함께 돌아왔다. 펀치는 17일 오후 6시 새 싱글 ‘그때의 우리’를 발매한다.이번 새 싱글의 동명 타이틀곡 ‘그때의 우리’는 일렉기타의 섬세한 기타 선율과 펀치의 음색이 조화를 이루는 곡으로, 한 곡 안에서 다채로운 분위기를 연출하며 그리움과 쓸쓸함, 신비로움 등 많은 감정을 느낄 수 있게 한다.‘그때의 우리’ 작곡에는 tvN 드라마 ‘도깨비’ OST ‘Stay with me’, ‘Beautiful’과 ‘호텔델루나’의 ‘Done For Me’ 등 히트곡을 작곡한 이승주가 참여하며 퀄리티를 높였다. 특히 펀치는 이승주가 작곡한 ‘Stay With me’의 가창자로 참여한 바 있어 이번 신곡을 통해 재회한 두 사람의 음악적 시너지에도 기대가 높아지고 있다.또 펀치는 이번 타이틀곡 ‘그때의 우리’로 첫 작사에 도전하며 실력파 뮤지션으로 발돋움할 전망이다. 그간 발표한 ‘밤이 되니까’, ‘헤어지는 중’, ‘가끔 이러다’ 등으로 음원차트 정상을 휩쓸며 신흥 음원 강자로 자리매김한 펀치의 신곡에 모두가 집중하고 있다.한편 펀치의 새 싱글 ‘그때의 우리’는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지