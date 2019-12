CJ ENM의 대표 가족 뮤지컬 '신비아파트'가 겨울방학을 앞두고 CJ올리브네트웍스가 운영하는 멤버십 서비스 CJ ONE과 함께 'CJ ONE WEEK'를 개최한다고 16일 밝혔다.이번 'CJ ONE WEEK'는 겨울방학 특집 공연 초대 및 예매 할인 이벤트로 구성돼 오는 31일까지 진행된다.'신비아파트 뮤지컬 시즌 3: 뱀파이어왕의 비밀' 공연 초대 이벤트는 기간 내 CJ ONE 포인트를 적립 또는 사용한 회원이라면 누구나 응모할 수 있다.개인 SNS에 지정 해시태그(#신비아파트뮤지컬, #겨울방학추천)를 포함해 '신비아파트 뮤지컬 시즌3: 뱀파이어왕의 비밀' 앵콜 공연 기대평을 업로드 후 해당 게시물의 URL과 뮤지컬 신비아파트를 보러 가야 하는 이유를 CJ ONE 앱 내 이벤트 페이지에 댓글로 남기면 자동 응모된다.응모 회원 중 추첨을 통해 총 50명(1인 2매)의 당첨자를 1월 7일에 발표하며 내년 1월 14일과 15일, 오전 11시 공연 VIP석에 각 25명씩 초대할 예정이다.보너스 이벤트로 CJ ONE 회원 대상 특별 예매할인도 함께 진행된다. 내년 1월 5일까지 인터파크티켓 사이트에서 예매할 수 있으며 인터파크 ID로 로그인 후 'CJ ONE 할인'을 선택하면 최대 52% 할인된 가격에 티켓을 구매할 수 있다. (ID당 4매 한정)'신비아파트 뮤지컬 시즌 3: 뱀파이어왕의 비밀'은 도깨비 '신비'와 '하리' 일행이 사람들이 갑자기 쓰러지는 원인을 찾다가 뱀파이어들의 공격을 받게 되면서 벌어지는 이야기를 감동적이고도 스릴 넘치게 담은 작품이다. 뛰어난 작품성과 연출을 자랑하며 시즌을 거듭할수록 가족 뮤지컬계 최고 흥행작으로 자리 잡고 있다.지난여름 시즌3 공연 당시 인터파크티켓 판매 아동ㆍ가족 분야 월간 랭킹 1위, 연간 랭킹 1위를 석권하며 티켓 파워를 입증했으며 전체 공연을 통틀어 평균 98%라는 놀라운 객석 점유율을 기록한 바 있다.시즌1과 시즌2에 참여했던 최고의 제작진과 DS뮤지컬컴퍼니가 함께 제작한 신비아파트 뮤지컬 시즌 3 뱀파이어왕의 비밀은 이번에 앵콜 공연으로 다시 돌아와 올 겨울방학에도 공연장을 찾은 관객들에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다.최고의 흥행 가족 뮤지컬 '신비아파트 뮤지컬 시즌 3 뱀파이어왕'의 비의 서울 앵콜 공연은 내년 1월 5일 공연을 시작으로 2월 2일까지 유니버설아트센터에서 만날 수 있다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com