카이, 주현미와 함께한 환상의 크리스마스 캐롤송 14일 공개

뮤지컬배우 카이가 트로트 가수 주현미의 앨범 작업에 참여해 오는 14일 특별한 크리스마스 캐럴 음원 'Christmas with you'를 발매한다.카이가 주현미와 함께 발표하는 크리스마스 캐럴 'Christmas with you'는 주현미 밴드의 리더이자 음악가 이반석이 작사, 작곡을 맡고 노양수 엔지니어가 믹싱에 참여한 완성도 높은 음원이다.카이의 달콤한 음색뿐만 아니라 주현미와의 완벽한 화음까지 느낄 수 있어 듣는 이들의 귀를 사로잡는다. 거기에 재즈의 기본 편성인 피아노 트리오의 구성에 레트로한 감성의 색소폰 연주로 구성되어 크리스마스 분위기를 물씬 풍긴다.카이는 지난 10월 세 번째 정규앨범 'KAI IN KOREA'를 발표하며 왕성한 음악 활동까지 펼치고 있으며, 앨범 발매와 동시에 10월과 12월 두 번의 콘서트를 성황리에 마쳤다. 뿐만 아니라 올 한해 뮤지컬 '팬텀', '엑스칼리버', '벤허' 그리고 '레베카'에서 주연으로 극의 중심을 이끌면서 왕성한 작품 활동을 이어가고 있다. 나아가 MBC '복면가왕'의 고정패널로 출연하면서 무대를 넘어 방송까지 다양한 분야에서 활약하며 화려한 필모그래피를 쌓아가고 있다.뮤지컬과 트로트 대세로 열혈 활동 중인 카이와 주현미가 만들어낸 환상적인 콜라보 캐럴 `Christmas With You`는 14일 정오에 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.