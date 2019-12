`컴백 D-Day` 김필, `yours, sincerely` 관전 포인트 셋

한국경제TV 핫뉴스

`음색남신` 김필이 정규앨범으로 돌아온다.김필은 13일 데뷔 8년 만에 첫 정규앨범 `yours, sincerely`를 발표하며, 오랜 시간 기다린 팬들의 갈증을 해소시킬 예정이다.첫 정규앨범 `yours, sincerely`는 김필의 진심을 꾹 눌러 담은 편지와도 같은 앨범으로, 자신과 마주한 솔직한 이야기들을 담아낸 자화상과도 같다.긴 시간 동안 고민을 거듭한 끝에 완성된 앨범인 만큼 한층 성장한 음악성을 담아낸 김필의 첫 정규앨범 `yours, sincerely` 관전 포인트를 살펴보자.하나. 첫 정규앨범김필은 데뷔 8년 만에 첫 정규앨범을 발표한다. `yours, sincerely`는 김필의 솔직담백한 생각을 담아낸 앨범으로, 지난날의 자신을 깊이 들여다보고 느낀 것들을 총 8개의 트랙에 담아냈다. 또 처음 발표하는 정규앨범인 만큼 김필이 전곡 음악 작업에 적극 참여하며 남다른 열정과 애정을 쏟아 부었다. 김필의 음악적 역량을 집대성해 올겨울 리스너들에게 공감을 통한 위로의 메시지를 전할 계획이다.둘. 음색남신의 귀환김필은 특유의 매력적인 음색으로 자신만의 감성을 노래하며 `음색남신`이라는 수식어를 꿰찼다. 특히 잔잔하지만 듣는 이들의 마음을 일렁이게 하는 섬세한 보컬로 남다른 분위기를 전하며 많은 사랑을 받았다. 목소리만으로 힐링을 선물하는 가수로서 이번 앨범을 통해 또 한 차례 음악적 성장을 이룬 독보적 색깔의 아티스트의 면모를 보여줄 것으로 기대를 모은다.셋. 조성하 지원사격타이틀곡 `변명` 뮤직비디오에는 김필을 비롯해 배우 조성하가 출연해 빛나는 열연을 펼친다. 앨범 발매 전부터 두 사람의 특급 만남이 예고되며 화제를 모은 바, 많은 음악 팬들의이목이 집중되고 있다. 김필과 조성하의 섬세한 감정 연기는 물론 감각적인 연출이 어우러져 한 편의 느와르 영화를 방불케 하는 뮤직비디오 본편에 대한 기대감이 고조되고 있다.이처럼 김필은 본연의 음악적 아이덴티티를 담은 첫 정규앨범 `yours, sincerely` 발표에 이어 20~22일 3일간 서울에서 단독 콘서트 `COLOURS`를 개최하며 올겨울 리스너들의 마음을 따뜻하게 어루만질 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지