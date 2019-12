한국경제TV 핫뉴스

KB증권은 지난 6월3일 출시한 `KB able 발행어음` 잔고가 2조원을 돌파했다고 9일 밝혔다.KB증권은 지난 5월15일 단기금융업 인가를 받아 6월3일에 `KB able 발행어음`을 출시했다. 출시 당일에 1회차 목표였던 5천억원 규모의 발행어음을 완판했고, 올해 연말까지 목표로 하고 있던 2조원도 약 20일 앞당겨 달성했다.KB증권 `KB able 발행어음`은 WM(자산관리부문)-WS(홀세일부문)-IB(기업금융부문) 등 유관조직 간 조달과 운용 협업을 통해 고객들에게는 경쟁력 있는 금리상품을 공급하면서 기업들에게는 성장에 필요한 자금을 원활히 조달할 수 있게 하는데 큰 기여를 하고 있다는 평가를 받고 있다.`KB able 발행어음`은 투자 기간별로 CMA 형태의 수시식과 1, 3, 6, 12개월의 약정식, 그리고 적립식 등 개인 6종, 법인 5종의 다양한 상품이 라인업돼 있으며, 원화 뿐 아니라 외화 상품도 발행되고 있어 고객의 니즈에 따른 선택이 가능하다.KB증권 관계자는 "2020년에도 자금의 조달과 운용 프로세스를 정교화해 발행어음이 매력적인 단기 금리상품으로 확고하게 자리잡을 수 있도록 각 부문간 한층 강화된 협업을 통해 상품성을 강화하겠다"고 말했다.박승원기자 magun1221@wowtv.co.kr