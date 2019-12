코스알엑스(COSRX) `원스텝 그린 패드`, 미국 GQ 2019 그루밍 어워드 수상

한국경제TV 핫뉴스

-스마트한 뷰티 아이템, 간편처방 `원스텝 라인`! 미국에서도 통했다민감 피부를 위한 저자극 스킨 케어 브랜드 코스알엑스(COSRX)의 `원스텝 그린 히어로 카밍 패드 (One Step Green Hero Calming Pad)`가 미국 GQ에서 개최한 2019 그루밍 어워드(2019 Grooming Awards) `The Best Face Products for Men` 부문에서 수상하는 영예를 안았다.이번 수상으로 코스알엑스의 원스텝 패드는 전 세계 뷰티 어워드 24관왕을 달성하게 되었으며, 글로벌 뷰티 브랜드 답게 국적과 성별을 불문하고 전 세계적인 사랑을 받고 있음을 다시 한번 증명했다.GQ는 1957년 미국에서 창간된 이래 우리나라는 물론 영국, 독일, 일본 등 여러 나라에서 출간 중인 세계적인 남성 라이프 스타일 잡지이다. 특히 패션, 스타일, 문화와 같이 남성 라이프 스타일 분야에 있어 높은 브랜드 가치를 지녀 이번 수상이 의미가 더 크다.`GQ 그루밍 어워드`는 남성 스타일에 있어 지난 수십 년간 최고의 명성을 보여주며 스킨 케어와 메이크업, 향수, 바디 스킨 케어, 쉐이빙, 헤어 등 다양한 카테고리 선정에 있어 18세부터 35세 남성 그룹에게 높은 신뢰를 주고 있다.이번 어워드에서 수상의 기쁨을 안은 코스알엑스 `원스텝 그린 히어로 카밍 패드`는 각질 및 피지 관리가 스킨 케어의 시작이 되어야 한다는 생각에서 출발하여 데일리로 간편하게 사용할 수 있도록 연구, 개발된 간편처방 원스텝 라인의 대표 제품이다.원스텝 그린 히어로 카밍 패드는 PHA 0.5%와 녹차수 베이스 75%, 자연 식물 추출물이 함유되어 자극 받은 피부를 효과적으로 진정시켜 주는 순한 각질 패드이다.각질 케어와 피부 결 케어를 도와주는 토너가 패드에 적셔져 있어 위생적으로 한 장씩 꺼내 스킨케어를 할 수 있는 제품으로, 오랜 기간 사용자들의 뷰티 라이프 스타일을 꾸준히 연구하여 피부 컨디션, 계절, 상황 등 T.P.O에 맞추어 사용할 수 있도록 출시한 스마트한 뷰티 아이템이다.사실 미국에서 코스알엑스 원스텝 패드의 인기는 이미 예고된 것이나 다름없다. 스킨 케어의 단계를 줄여주는 편리한 제품이면서도 면도로 인해 거칠어지고 자극 받은 피부를 진정 시켜주는 기능으로 여성 뿐만 아니라 남성들에게도 큰 인기를 끌고 있는 것이다.코스알엑스 관계자는 "올 한 해 동안에만 틴 보그(Teen vogue), 세븐틴(seventeen)에 이어 미국 대표 어워드에서의 세 번째 수상을 하게 되었다. 고객의 뷰티 라이프 스타일을 고민하고 연구하는 코스알엑스는 앞으로도 국내를 넘어 해외 고객들의 뷰티 라이프 스타일까지 연구해 실용적이고 좋은 제품을 선보일 수 있는 글로벌 뷰티 브랜드가 되도록 노력할 것이다."라고 전했다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지