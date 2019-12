트와이스, `Heart Shaker` 뮤직비디오 3억뷰 돌파…6번째 3억뷰 기록

한국경제TV 핫뉴스

트와이스의 `Heart Shaker`(하트 셰이커) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 3억뷰를 돌파했다.지난 2017년 12월 11일 선보인 트와이스의 리패키지 앨범 `Merry & Happy’(메리 앤 해피)의 타이틀곡 `Heart Shaker` 뮤직비디오가 10일 오전 11시 47분경 유튜브 조회수 3억건을 넘어섰다.해당 뮤직비디오는 마음을 송두리째 흔들어버린 상대를 향해 먼저 다가가는 모습을 사랑스럽게 표현했다.`Heart Shaker`는 각종 음원차트에서 1위를 석권하고, 뮤직비디오는 공개 41일 만에 1억뷰를 돌파하는 등 큰 사랑을 받았다.이번 성적은 `OOH-AHH하게`(우아하게), `CHEER UP`(치어업), `TT`, `LIKEY`(라이키), `What is Love?`(왓 이즈 러브?)를 잇는 6번째 3억뷰 기록이다.데뷔곡 `OOH-AHH하게`부터 올해 9월 발표한 `Feel Special`(필 스페셜)까지 총 12개 활동곡 뮤직비디오를 빠짐없이 1억뷰 반열에 올렸다.최근 선보인 노래는 물론 데뷔 초 공개한 뮤직비디오도 현재까지 꾸준한 인기 상승세를 보이고 있다.2016년 10월 24일 발표한 `TT` 뮤직비디오는 10일 오후 기준 4억 9219만 조회수를 기록 중으로, 트와이스 뮤비 사상 최초로 5억뷰 돌파를 눈앞에 두고 있다.올해 트와이스는 각종 시상식에서 주요 부문을 수상하며 K팝 대표 걸그룹의 명성을 입증하고 있다.8월 `2019 M2 X 지니 뮤직 어워드`(2019 M2 X GENIE MUSIC AWARDS)에서 `여자 그룹상`과 `베스트 셀링 아티스트` 상을 받았고, 11월 `2019 아시아 아티스트 어워즈 인 베트남`(2019 Asia Artist Awards in Vietnam)에서 `가수부문 베스트 소셜 아티스트`와 `가수부문 대상`의 영예를 안았다.12월 `2019 엠넷 아시안 뮤직 어워즈`(2019 Mnet Asian Music Awards)에서는 `큐텐 페이보릿 여자 아티스트`, `월드와이드 팬스 초이스`, `여자 그룹상`, `베스트 댄스 퍼포먼스 여자 그룹` 등 총 4개 부문에서 트로피를 거머쥐며 K팝 대표 걸그룹의 위상을 과시했다.한편, 트와이스는 2020년 3월 7일과 8일 양일간 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 월드투어 `TWICE WORLD TOUR 2019 `TWICELIGHTS``(트와이스 월드투어 2019 `트와이스라이츠`)의 피날레 공연을 개최한다.이번 월드투어는 미주 4개 도시를 포함 방콕, 마닐라, 싱가포르, 쿠알라룸푸르 등지에서 성황리에 펼쳐지고 있으며, 내년 3월 3일과 4일에는 도쿄돔 2회 추가 공연을 확정했다.트와이스는 총 17개 도시 29회 공연에 달하는 대규모 월드투어를 서울에서 성대하게 마무리할 전망이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지