드림캐쳐, `美 투어` 성황리 순항 중…"`인썸니아` 사랑에 감동"

그룹 드림캐쳐가 미국 팬들에게 `아름다운 악몽`을 선사하고 있다.드림캐쳐는 지난 6일과 8일 밤(현지시각) 각각 미국 LA와 시카고에서 투어 콘서트 `Invitation from Nightmare City in USA`를 개최하고 현지 팬들과 뜨거운 시간을 보냈다.`Invitation from Nightmare City`는 데뷔곡 `Chase Me`부터 `악몽 시리즈`의 끝을 알린 `PIRI`까지, 드림캐쳐만의 특별한 판타지 스토리를 한눈에 만나볼 수 있는 공연. 드림캐쳐의 강렬한 퍼포먼스에 현지 팬들의 커다란 함성은 물론 `떼창`까지 이어지며 매 순간을 감동으로 물들이고 있다.특히 드림캐쳐는 이번 공연에서 수록곡 라이브 퍼포먼스와 다채로운 커버 무대는 물론, 유닛 무대로 색다른 매력을 선사했다. 아울러 팬송 `Full Moon`과 `하늘을 넘어(Over the Sky)` 등으로 무대를 장식했다.미국 팬들의 선물도 이어졌다. 국기는 물론 드림캐쳐의 이름이 새겨진 주기까지 등장하며 깜짝 이벤트를 마련한 것. 미국 팬들의 이같은 드림캐쳐 멤버들도 감격을 숨기지 못했다는 후문이다.드림캐쳐컴퍼니는 "미국 `인썸니아(InSomnia)`들이 보내주신 상상 이상의 성원에 드림캐쳐 멤버는 물론 모든 스태프들까지 잊지 못할 순간을 매번 맞이하고 있다"면서 "남은 투어도 팬분들과 좋은 기억을 남길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 드림캐쳐는 오는 11일 댈러스와 13일 올랜도, 그리고 15일 저지 시티를 방문하며 투어 콘서트 `Invitation from Nightmare City in USA`를 이어갈 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지