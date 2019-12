NCT 127, 첫 단독 콘서트 실황 ‘NEO CITY : SEOUL ? The Origin’ 키트 비디오 26일 발매

한국경제TV 핫뉴스

NCT 127(엔시티 127)의 첫 단독 콘서트 실황이 수록된 키트 비디오가 12월 26일 발매된다.이번 키트 비디오에는 지난 1월 26~27일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 성황리에 펼쳐진 NCT 127 첫 단독 콘서트 ‘NEO CITY : SEOUL ? The Origin’(네오 시티 : 서울 ? 디 오리진) 현장이 생생하게 담겨 있어, 콘서트의 뜨거운 열기와 감동을 다시 느끼기에 충분하다.더불어 콘서트 실황을 비롯해 연습실, 리허설, 백스테이지 등 공연 준비 과정과 멤버들의 인터뷰를 만날 수 있는 메이킹 영상, NCT 127의 다양한 모습으로 채워진 포토북 등 다채로운 콘텐츠로 구성되어 있는 만큼, 팬들의 좋은 반응이 기대된다.또한 NCT 127은 전 세계 26개 도시에서 37회에 걸쳐 첫 월드 투어 ‘NEO CITY ? The Origin’을 성공적으로 펼쳤으며, 12월 18~19일 오사카를 시작으로 일본 4개 도시에서 8회 공연으로 진행되는 일본 아레나 투어도 추가 개최해 높은 관심을 얻을 전망이다.한편, NCT 127의 ‘NEO CITY : SEOUL ? The Origin’ 키트 비디오는 6일부터 각종 온라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지