리미트리스, 6일 첫 번째 팬콘서트 티켓 오픈…노들섬 흔든다

보이그룹 리미트리스(Limitless)의 첫 번째 팬콘서트 티켓이 오픈된다.리미트리스(장문복, A.M, 희석, 레이찬, C.I, J-Jin)는 6일 오후 8시 온라인 예매사이트 예스24를 통해 첫 번째 팬콘서트 ‘WISH YOUR MERRY CHRISTMAS(위시 유어 메리 크리스마스)’ 티켓을 단독 오픈한다.‘WISH YOUR MERRY CHRISTMAS’는 리미트리스가 데뷔 후 처음 개최하는 단독 공연으로, 크리스마스에 진행하는 행사인 만큼 다채로운 구성으로 현장을 찾은 팬들에게 선물 같은 시간을 선사할 예정이다.특히 리미트리스는 이날 공연에서만 볼 수 있는 특별 무대와 함께 팬들만의 산타가 되어 설렘 가득한 팬서비스로 훈훈한 시간을 보낼 계획이다.지난 7월 데뷔한 리미트리스는 ‘슈퍼스타K2’와 ‘프로듀스 101’ 시즌2(이하 ‘프듀2’) 출신 장문복을 필두로 ‘프듀2’ 출신 에이엠(A.M)과 윤희석, JTBC ‘믹스나인’ 출신 레이찬(Raychan)까지 4인조로 첫 발걸음을 뗐다. 이후 씨아이와 제이진이 새 멤버로 합류하며 6인조로 재정비, 지난달 28일 첫 번째 미니앨범 ‘Wish Wish(위시 위시)’를 발매하며 활발한 음악 활동을 펼치고 있다.리미트리스의 첫 번째 팬콘서트 ‘WISH YOUR MERRY CHRISTMAS’는 오는 24일, 25일 양일간 서울 노들섬 라이브하우스에서 개최된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지