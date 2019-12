프라이머리, 새 앨범 ‘3-PAKTORY02’ 뮤직비디오 시칠리아 올로케 촬영…영화 퀄리티로 ‘기대 UP’

한국경제TV 핫뉴스

음악 프로듀서 프라이머리(Primary)가 이번엔 따뜻한 사랑 노래로 리스너들의 취향을 정조준한다.소속사 아메바컬쳐는 5일 공식 SNS를 통해 프라이머리의 새 앨범 ‘3-PAKTORY02(3-팩토리02)’의 리릭 티저 이미지 2장과 함께 타이틀곡 ‘When I fall in love(웬 아이 폴 인 러브)’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개해 컴백 기대감을 끌어올렸다.약 30초 분량으로 완성된 티저 영상은 ‘When I fall in love’ 특유의 감성 포인트를 담아낸 유니크한 장면 연출로 눈길을 사로잡는다.황야 한 가운데에서 서로 등을 기대고 있는 남녀의 모습을 시작으로, 카트에 타고 있는 여자와 여자가 탄 카트에 기대고 있는 남자, 무심한 듯 여자를 뒤에 태우고 자전거를 타고 있는 남자, 텅 빈 극장에서 단 둘만의 영화 관람 등 시종일관 무표정으로 데이트를 즐기는 연인의 모습을 담아내 묘한 분위기를 안겼다.특히 영상 말미 “When I fall in love” 파트에서 피처링 아티스트의 보이스가 약 4초 동안 등장해 그 정체에 대한 궁금증을 증폭시켰다.프라이머리는 새로운 숫자 연부작 ‘3’ 시리즈의 두 번째 프로젝트인 ‘3-PAKTORY02’를 통해 캐롤 느낌이 물씬 묻어나는 따뜻한 사랑 노래를 선보일 예정이며, 시칠리아에서 올 로케이션으로 촬영한 뮤직비디오로 감각적 분위기의 단편 영화 퀄리티를 완성해 리스너들의 눈과 귀를 동시에 사로잡을 예정이다.티저 공개만으로도 리스너들의 궁금증이 고조된 가운데 프라이머리의 또 다른 음악적 변주가 담긴 ‘3-PAKTORY02’에 기대가 모아지고 있다.프라이머리의 새 싱글 앨범 ‘3-PAKTORY02’은 10일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지