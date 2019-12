한국경제TV 핫뉴스

유안타증권은 오는 9~13일까지 전국 지점에서 주식투자 설명회 `Yuanta Stock Week for 2020`을 개최한다고 5일 밝혔다.이번 투자 설명회는 내년 주식시장을 유안타증권 리서치센터 관점에서 전망하고, 유망종목을 제안하기 위해 마련됐다고 회사는 설명했다.전국 지점별 상황에 따라 투자 설명회 날짜는 각각 상이하다.회사 관계자는 "`Yuanta Stock Week for 2020` 기간인 오는 9~13일 중 각 지점 객장별로 한 번 오후 4시에 투자 설명회가 개최된다"고 했다.신남석 리테일전략본부장은 이번 투자 설명회와 관련, "`Yuanta Stock Week for 2020`을 통해 불확실한 여건 속에서도 투자 기회를 모색할 수 있는 좋은 계기가 될 것"이라고 말했다.한편, `Yuanta Stock Week for 2020`은 유안타증권 계좌가 없어도 무료로 참석이 가능하다.