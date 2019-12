`컴백 D-8` 김필, 첫 정규앨범 `yours, sincerely` 콘셉트 포토 공개

한국경제TV 핫뉴스

김필이 첫 정규앨범 `yours, sincerely`의 콘셉트 포토를 최초 공개했다.김필은 5일 정오 공식 SNS를 통해 첫 번째 정규앨범 `yours, sincerely`의 콘셉트를 담은 이미지를 게재하며, 본격 컴백 카운트다운에 돌입했다.공개된 사진 속 김필은 벽에 기댄 채 깊은 생각에 빠진 모습이다.겨울의 외롭고 쓸쓸한 감성을 필름 카메라로 담아내 독특하고 감각적인 분위기를 더했으며, 김필의 진중한 매력이 돋보인다.김필은 13일 첫 정규앨범 `yours, sincerely`를 발표한다.데뷔 8년 만에 처음 내놓는 정규앨범인 만큼 김필이 앨범 작업 전반에 걸쳐 참여하며 애정과 노력을 쏟는 등 오랜 시간 심혈을 기울여 완성했다.특히 김필의 매력적인 음색이 담긴 총 8곡이 수록돼 올겨울 음악으로 위로와 공감의 메시지를 전할 예정이다.또한, 김필은 오는 20~22일 3일간 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 단독 콘서트 `COLOURS`를 개최하며 히트곡은 물론 첫 정규앨범 `yours, sincerely`의 수록곡 무대를 공개할 계획이어서 기대를 모은다.한편 김필은 13일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 정규앨범 `yours, sincerely`를 첫 공개한다.