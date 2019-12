토니안X이재원, 랜선탈출 콘서트 ‘Talk Live’ 개최…5일 티켓 오픈

한국경제TV 핫뉴스

명실상부 아이돌 레전드 토니안과 이재원이 팬과 함께하는 특별한 연말 콘서트를 개최한다.토니안과 이재원은 오는 28일과 29일 양일간 서울 세종대학교 대양홀에서 ‘2019 토니안X이재원 with FRIENDS 랜선탈출 콘서트 in Seoul’을 열고 팬들과 만난다.국내 최초 아이돌 취중진담 라이브 방송 ‘Talk Live’를 통해 안방 1열 시청자들과 ‘랜선 치얼스’를 외쳐왔던 두 사람은 이번 콘서트를 통해 공연장에서 알코올 없이 맨 정신으로 관객들과 호흡한다.이번 콘서트에서 토니안과 이재원은 방송에서 못다 전한 찐한 이야기는 물론, 최근 고척스카이돔에서 개최한 ‘2019 High five Of Teenagers’ 콘서트에서 미처 못다 보여준 솔로 무대도 전격 공개할 예정이다.또 두 사람을 지원사격하기 위해 콘서트장을 찾은 깜짝 게스트들의 라이브 무대까지 모두 한 자리에서 즐길 수 있는 종합선물세트와도 같은 토크 콘서트가 될 전망이다.한편, ‘2019 토니안X이재원 with FRIENDS 랜선탈출 콘서트 in Seoul’ 티켓은 5일 오후 6시 온라인 예매사이트 인터파크티켓에서 단독 오픈된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지