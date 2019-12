싱어송라이터 CITI, 5일 신곡 ‘Closer’ 발매

한국경제TV 핫뉴스

실력파 남성 R&B 싱어송라이터 CITI가 5일 낮 12시 신곡 ‘Closer’를 발매할 예정이다.지난해 12월 싱글 ‘서울, 여기’로 본격적인 활동을 알린 CITI가 네 번째 싱글 ‘Closer’를 발매한다. CITI는 작사, 작곡뿐만 아니라 편곡과 프로듀싱까지 가능한 실력파 싱어송라이터로 알려져 리스너들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.‘Closer’는 지난 2월과 7월에 발매한 ‘Switch’와 ‘Be Your Light’에 이은 사랑 노래 연작으로 알려져 눈길을 모으고 있다. 앞서 발매된 곡에서 CITI가 선보였던 상큼한 사랑 노래와는 달리 이별과 재회를 이야기하는 곡이다.특히 ‘Closer’는 헤어진 옛 연인에게 다시 사랑을 시작해보자고 말하는 가사와 함께 문자 타이핑 소리와 전송 소리가 들어가 듣는 이로 하여금 마치 한 편의 드라마를 보는 듯 생생함을 전달한다.CITI는 `City in the I`의 약자로 도시에서 펼쳐진 모든 이야기들과 감정을 나, 혹은 아이로서 노래하고자 하는 마음을 담은 것이라는 뜻이 담겨있다. 본명은 유성윤이라고 알려진 CITI는 21살이라는 어린 나이에도 폭넓은 음악성으로 눈길을 모으고 있다.한편, CITI의 신곡 ‘Closer’는 5일 낮 12시 음원 사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지