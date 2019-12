우주소녀 다영, 3일 ‘더 쇼’ 스페셜 MC 출격…비타민 에너지 발산

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 우주소녀의 다영이 '더 쇼' 스페셜 MC로 출격한다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 "우주소녀 다영이 3일 SBS MTV '더 쇼'(THE SHOW)에서 스페셜 MC로 나선다"고 밝혔다.이날 다영은 CIX 배진영, 골든차일드 태그(TAG)와 함께 스페셜 MC로 호흡을 맞춘다.앞서 다영은 밝은 에너지와 비타민 같은 매력으로 각종 예능 프로그램에서 맹활약한 바 있다. 귀엽고 상큼한 비주얼은 물론이고 재치 넘치는 입담은 시청자들에게 눈도장을 찍었고, `예능계 떠오르는 샛별`임을 입증했다. 이를 바탕으로 스페셜 MC로서 능숙한 진행과 밝고 신선한 매력을 보여주며 다재다능함을 또 한 번 뽐낼 예정이다.또한 최근 발표한 미니앨범 `As You Wish`(애즈 유 위시)의 타이틀곡 `이루리 (As You Wish)`로 `더쇼 초이스`를 거머쥔 바 있는 우주소녀의 화려한 무대 역시 기대를 모은다.'더 쇼'의 스페셜 MC로 발탁된 다영은 그간 `도시어부`와 `백년손님`, `워터걸스`, `배틀트립` 등 각종 예능 프로그램에서 뛰어난 예능감을 선보이며 전방위 활약을 펼치고 있다. 다영이 속한 우주소녀 역시 타이틀곡 `이루리`로 몽환적인 로맨스와 특유의 판타지 감성을 완벽하게 소화하며 높은 인기를 누리고 있다. 특히 해당 앨범은 발매 일주일 만에 약 5만 장을 기록, 자체 최고 초도 판매량을 경신했고, 매혹적인 비주얼과 강렬한 퍼포먼스를 담은 무대는 "역대급"이라고 호평이 이어지고 있다.한편, 다영이 스페셜 MC로 나서는 SBS MTV '더 쇼'는 3일 오후 6시 방송된다.