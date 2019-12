LG 올레드 TV, 미국 등 해외 주요 매체서 `올해 최고제품` 선정

한국경제TV 핫뉴스

연말을 앞두고 LG전자의 올레드 TV가 해외 주요 매체들이 뽑은 `올해 최고 TV` 상을 휩쓸고 있다.LG 올레드 TV(모델명: C9)는 미국의 대표 일간지 유에스에이 투데이(USA Today)가 선정한 `올해의 베스트 100 제품` 가운데 `베스트 TV`를 차지했다.이 매체는 "올레드 TV는 압도적인 명암비와 블랙 표현, 부드러운 모션, 완벽에 가까운 시야각, 색재현 등에서 테스트해 본 제품 중 최고다"고 극찬했다.세계 최초 8K 올레드 TV인 `LG 시그니처 올레드 8K`는 미국 시사주간지 타임(TIME)에서 `올해 최고의 발명품`에 선정됐다.이 제품은 미국 IT 매체 피씨 매거진(PC Magazine)이 선정한 올해 최고 테크 제품 가운데 `최고 하이엔드 TV`를 차지하기도 했다.LG 올레드 TV(모델명: C9)는 미국의 영상분야 전문 매체 하이데프 다이제스트(HIGH-DEF DIGEST)가 뽑은 `올해 베스트 4K TV`에 올랐다.이 매체는 LG 올레드 TV에 대해 "완벽한 블랙, HDR 성능, 인공지능 기능 등을 갖춰 올해 최고의 화질을 보여줬다"고 평가했다.아울러 이 제품은 영국의 IT 매체 트러스티드 리뷰(Trusted Review)로부터 `올해의 TV`로 선정되기도 했다.세계 최초 롤러블 올레드 TV `LG 시그니처 올레드 R`은 `올해의 혁신제품`을 수상했다.영국의 IT 매체 왓하이파이(What Hi-Fi)는 LG 올레드 TV를 `최고 TV`로 선정했다.크기와 가격대 별 우수 제품을 선정한 `Best TVs 2019`에서 65인치과 55-58인치 부문에서 각각 최고 제품으로 꼽았다.LG 올레드 TV는 영국 AV 전문매체 에이브이 포럼(AVForums)이 선정한 `올해 최고 TV`에도 등극했다.HDMI 2.1, 엔비디아 `지싱크 호환` 기능 등으로 우수한 게이밍 성능을 제공해 `최고의 게이밍 TV`에도 뽑혔다.이외에도 LG 올레드 TV(모델명: B9)는 캐나다 리뷰 전문매체 알팅스(Rtings)가 선정한 `최고 TV`도 차지했다.남호준 LG전자 HE연구소장 전무는 "전세계 주요 업체들이 올레드 TV를 앞세워 치열한 경쟁을 펼치고 있는 가운데, LG 올레드 TV가 기술 우위를 인정받고 있다"고 전했다.