12/2일 하나금융투자 전략 이재만

[12월 주식시장 전망과 전략] ROB(Return on Brand Value)



* 연말과 연초(12월~2월)는 모멘텀이 강화되는 업종 선호 경향 강함. 국내의 경우 이익추정치 상향 조정 업종에 대한 관심이 높아짐



* 11월 중국 국가통계국 PMI 제조업지수 50.2p 기록. 전월 대비 상승 반전, 예상치 상회, 지난 4월 이후 처.음으로 확장 국면 진입이라는 점에서 국내 기업 이익추정치에 변화를 줄 수 있을 것으로 판단



* 중국 인프라 채권 발행 증가, 신규 프로젝트 착공 건수 증가, 제조업 재고순환지표(신규 주문-재고지수) 반전, 1분기 제조업지수가 연중 가장 높은 점 감안 시 상승 지속 가능성 높다고 예상



* 중국, 유럽, 미국 국가별 제조업지수 변화를 비교해 보면, 중국 PMI 제조업지수가 전월 대비 상승했을 경우 코스피 외국인 월 평균 순매수 금액은 1조 2,000억 원으로 유럽(8,700억 원), 미국(7,400억 원) 보다 큰 편. 외국인 수급 개선에도 긍정적 영향 기대



* 국내 증시에서 중국 PMI 제조업지수 전월 대비 상승 시 반도체, 기계, 철강, 건설의 순이익 추정치가 가장 크게 개선. 코스피 이익 추정치 개선 정도를 감안 해 12월 코스피 예상 밴드를 추정하면 하단 2,040p/상단 2,150p



* 최근 기업들의 무형자산 가치 평가에 대한 관심 높아짐. 대차대조표에 공표된 무형자산도 있지만, 애플과 같은 기업은 대차대조표에 기록된 무형자산이 제로(Zero)라는 점을 보면, 기업의 숨겨진 무형자산 가치를 찾아내는 것이 중요



* 기업의 숨겨진 무형자산 가치=시가총액-[(총자산-총부채)-공표된 무형자산]으로 추정 가능. 이는 기업의 브랜드 가치(Brand Value, BV)라고도 정의 가능



* IT 버블 붕괴와 글로벌 금융위기 국면에서 기업의 무형자산이 대폭 상각됐던 경험을 감안 시 일방적으로 무형자산이나 브랜드 가치가 상승하는 것도 경계 필요



* 브랜드 가치 상승 여부만큼이나 브랜드 가치 대비 수익성(=순이익/숨겨진 무형자산 가치: Return on Brand value, ROB) 상승 여부도 중요. IT 버블 붕괴 당시 마이크로소프트, 글로벌 금융위기 당시 엑슨모빌이 ROB 상승의 중요성을 보여주는 사례



* 글로벌 시가총액 상위 150개 기업, 국내 기업 BV와 ROB 동반 상승 기업 본문 참고

