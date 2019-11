◆…사진=CJ올리브네트웍스 제공





CJ올리브네트웍스(대표 이경배)의 통합 멤버십 CJ ONE이 내달 31일까지 2020년 예상 회원 등급을 확인한 회원에게 다양한 혜택을 제공한다고 29일 밝혔다.CJ ONE앱 이벤트 페이지에서 '내 회원 등급 확인하기' 버튼을 선착순 클릭한 회원 20만 명에게 투썸플레이스 홀케이크 예약 시 사용할 수 있는 3천원 할인권을, 30만 명에게는 최소 100포인트에서 최대 3천 포인트를 랜덤으로 지급한다.VIP 회원 예상 등급이 확인된 모든 고객에게는 추가적으로 대림미술관의 하이메 아욘 전시를 동반 1인까지 무료로 즐길 수 있는 초대권을 제공한다. 또한 2020년 신규 VIP 100명에게는 CJ기프트카드 5천 원 권을, 2년 연속 VIP 50명에게는 1만 원 권을 추첨으로 증정한다.CJ ONE VIP는 1년간 CGV, 올리브영 등의 CJ ONE 제휴 브랜드를 4개 이상 이용해야 하며 20회 이상 구매하고 구매 금액이 50만 원 이상인 회원으로 VIP 전용 쿠폰 및 할인 혜택부터 원데이 클래스, 공연전시 무료 초청 등 특별한 혜택을 누릴 수 있다.CJ ONE 관계자는 “연말을 맞아 CJ ONE에 많은 관심을 쏟아주는 회원을 위해 다양한 혜택을 제공하는 이벤트를 준비했다”며 “향후에도 교육, 문화, 여행 등 생활문화 기반의 서비스를 다양하게 제공할 예정”이라고 말했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com