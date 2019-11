AOA, 29일 ‘뮤직뱅크’서 신곡 ‘날 보러 와요’ 최초 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 AOA(지민 유나 혜정 설현 찬미)가 신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’ 무대를 최초 공개한다.AOA는 29일 방송되는 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 통해 여섯 번째 미니앨범의 타이틀곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’ 무대를 처음으로 선보인다. ‘날 보러 와요 (Come See Me)’는 AOA의 몽환적인 분위기가 돋보이는 곡으로, 강렬한 비트와 서정적인 기타 사운드가 어우러진 댄스곡이다. AOA 멤버들의 몽환적인 음색이 서정적인 분위기를 배가시킨다.문 헌터(MOON HUNTER)로 변신하는 AOA의 강렬한 에너지 역시 컴백 무대의 볼거리다. 달을 형상화하여 우아하면서도 힘있는 퍼포먼스와 설현의 시그니처 포즈를 표현한 재치있는 안무로 보는 이들의 눈과 귀를 사로잡을 전망이다.AOA는 지난 26일 여섯 번째 미니앨범 ‘뉴 문 (NEW MOON)’으로 컴백하고 약 1년 반만의 활동에 나섰다. 타이틀곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’는 발매 당일 벅스뮤직?소리바다 실시간 음원 순위 1위에 오르고 8개국 아이튠즈 K팝 차트에서도 1위를 차지하는 등 국내외로 뜨거운 관심을 받고 있다.29일 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 통해 컴백 무대를 공개하는 AOA는 오는 30일 tvN ‘놀라운 토요일-도레미 마켓’, 12월 1일 SBS ‘인기가요’에 출연하며 컴백 활동을 이어간다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지