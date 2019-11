투모로우바이투게더, 정규 1집 후속곡 ‘Angel Or Devil’ 뮤직비디오 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 투모로우바이투게더가 후속곡 ‘Angel Or Devil’ 뮤직비디오를 공개했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 29일(오늘) 오전 0시 빅히트 공식 SNS 채널을 통해 ‘Angel Or Devil’ 뮤직비디오를 선보였다.뮤직비디오 속 다섯 멤버는 개인 티저 영상에서 보여준 장난기 넘치는 소년들의 매력과 함께 한층 짙어진 소년미를 발산한다. 곡명 그대로 천사와 악마 사이에서 고민하는 모습을 재치 있는 표정 연기와 통통 튀는 안무로 담아내 시선을 사로잡는다.영상 중간중간에 삽입된 천사와 악마를 표현하는 네온 그래픽과 멤버들의 군무에 어울리는 감각적인 그래픽 효과는 보는 재미를 배가시킨다. 또, 다채로운 카메라 움직임과 화려한 트랜지션 등 다양한 촬영 및 편집 기법이 더해져 세련된 영상미를 구현한다.‘Angel Or Devil’은 투모로우바이투게더의 첫 정규 앨범 ‘꿈의 장: MAGIC’에 수록된 곡으로, 좋아하는 사람을 두고 내 안의 천사와 악마가 끝없는 싸움을 벌이지만 쉽게 결판이 나지 않는다는 내용을 담았다. 중독성 있는 멜로디 라인이 귀를 사로잡는 트렌디한 힙합(Hip Hop) 장르의 노래이다.앞서 투모로우바이투게더는 지난 10월 정규 1집 ‘꿈의 장: MAGIC’을 발매하고 타이틀곡 ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)’ 무대를 완벽하게 선보이며 활발한 활동을 펼쳤다.한편, 신인상 4관왕을 달성하며 올해 최고의 대세 신인으로 입지를 굳힌 투모로우바이투게더는 오늘 정규 1집 후속곡 무대로 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 출연한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지