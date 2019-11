이시은, `겨울왕국2` OST 커버 영상 공개…색다른 느낌 선사

한국경제TV 핫뉴스

가수 이시은이 팬들을 위한 깜짝 선물을 준비했다.이시은은 28일 정오 공식 유튜브 채널에 `겨울왕국2` OST `Into the Unknown(인투 디 언노운)` 커버 영상을 공개했다.영상 속 이시은은 `Into the Unknown`을 자신만의 스타일로 열창해 눈길을 끌었다. 특유의 청아한 목소리로 노래를 부르고 있는 이시은은 곡의 후반부에선 폭발적인 가창력을 선보여 이목을 집중시켰다.이시은이 커버한 `겨울왕국2` OST `Into the Unknown`은 최근 음원 차트 정상을 차지하며, 새로운 OST 신드롬을 일으키고 있는 곡. 대한민국을 `Let It Go(렛잇고)` 열풍으로 몰아넣었던 전작의 프로듀싱팀이 다시 한번 참여해 환상적인 결과물을 만들어냈다.이시은 역시 꿀 성대, 신이 내린 목소리 등 `믿고 듣는` 솔로 가수 중 한 명. 그런 이시은의 목소리와 `Into the Unknown`이 만난 이번 커버 영상이 어떤 시너지를 이끌어낼지 기대가 모아진다.소속사 HF뮤직컴퍼니는 "원곡을 부른 이디나 멘젤(Indina Menzel), 한국어 버전인 `숨겨진 세상(Into the Unknown)`을 부른 태연, 이 두 가수들과도 다른 느낌을 만나볼 수 있을 것"이라며 "이시은의 보이스로 재탄생한 `Into the Unknown`에 많은 사랑 부탁드린다"고 전했다.한편, 이시은은 SBS `K팝스타` 시즌5 톱4 출신의 가수로 지난 2017년 정승환과 함께한 `눈물나게`로 정식 데뷔, 이후 다양한 곡들로 팬들을 만나고 있다. 최근에는 싱글 `한강에서`를 발표했으며 드라마 `절대그이`, `아이템` OST에도 참여하는 등 활발히 활동 중이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지