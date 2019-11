한국경제TV 핫뉴스

- 김포 시민이면 누구나 무료로 참여 가능, 설문참여 고객에게는 다양한 프로그램 참여 혜택도 제공- e편한세상 김포 로얄하임 성공적 분양 후 주택전시관에서 스페셜 이벤트 운영 중소비자들의 입맛에 맞춘 라이프스타일 주거 플랫폼 `C2 HOUSE`를 선보여 명품 주거단지로써 분양을 성공적으로 마친 대림산업의 `e편한세상 김포 로얄하임`이 감사 이벤트를 진행 중이다.본 이벤트는 11월 22일부터 12월 31일 (주말포함 상시운영)까지 약 한달 간 주택전시관에서 진행되며, 카페라운지와 셀프 스튜디오 등의 다양한 콘텐츠로 꾸며진다. 참가대상은 김포 시민이면 누구나 참여 가능하다.방문객 중 설문에 참여한 고객에게는 매월 진행되는 다양한 프로그램에 참여할 수 있는 기회와 함께 향후 진행 될 e편한세상의 분양 소식도 제공할 예정이며, 카페 라운지는 카페처럼 새롭게 단장한 주택전시관에서 커피 한잔의 여유를 즐길 수 있는 공간으로 구성되며, 셀프 스튜디오는 가족/지인과 함께 사진을 찍고 베스트샷을 간직할 수 있도록 종이 액자에 제공해준다.또한 주택전시관에서는 참여 희망자를 대상으로 다양한 프로그램도 진행된다. 프로그램은 ▲맥주 클래스(Tasting Month of beer mini fest) ▲영화감상 프로그램(Refresh Month of Movie night) ▲미술관과 함께하는 어린이 프로그램(Museum Month of children`s Week!) 등으로 구성되며, 내달부터 월 2회씩 실시될 예정이다.대림산업 관계자는 "e편한세상 김포 로얄하임에 많은 관심을 가져주신 김포 시민들께 보답하고, 향후 다양한 프로그램 및 분양정보 등을 제공하고자, 이번 프로모션을 계획하게 되었다"며 "지난 22일부터 진행중인 이벤트에 김포 시민들의 많은 관심 속에 운영되고 있는 가운데 앞으로도 다양한 이벤트를 계획하고 있는 만큼, 많은 관심을 부탁드린다"고 전했다.한편 e편한세상 김포 로얄하임의 주택전시관은 뉴고려병원 인근(김포시 장기동 1888-9번지)에 위치했으며, 이벤트는 매일 10시부터 18시까지 운영된다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지