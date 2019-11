트와이스, 일본 새 앨범 `&TWICE` 오리콘 주간 앨범 랭킹 정상

한국경제TV 핫뉴스

트와이스가 일본 2집 앨범 `&TWICE`(앤드 트와이스)로 오리콘 위클리 앨범 랭킹을 비롯한 각종 차트를 휩쓸었다.트와이스는 지난 20일 발매한 신보 `&TWICE`로 12월 2일자 오리콘 위클리 앨범 랭킹(2019.11.18~2019.11.24) 정상을 차지하며 아시아 원톱 걸그룹의 위상을 뽐냈다.26일 오전 오리콘 뉴스는 "트와이스가 오리콘 위클리 앨범 랭킹에서 `&TWICE`로 발매 첫 주 1위를 차지했다. 통산 다섯 번째 1위로 `해외 여성 아티스트 앨범 1위 획득 작품 수`에서 머라이어 캐리와 타이기록을 세웠다"고 전했다.트와이스는 2018년 9월 발표한 일본 정규 1집 `BDZ`부터 11월 한국 미니 6집 `YES or YES`(예스 오어 예스), 2019년 3월 일본 베스트 2집 `#TWICE2`, 그리고 4월 한국 미니 7집 `FANCY YOU`에 이어 `&TWICE`까지 오리콘 주간 앨범 랭킹 정상을 기록하는 기염을 토했다.새 음반과 수록곡은 빌보드 재팬과 라인 뮤직 차트도 접수했다.신보 `&TWICE`는 12월 2일 기준 빌보드 재팬의 `Hot Albums` 및 `Top Albums Sales` 차트, 일본 라인 뮤직의 앨범 TOP 100 위클리 차트(2019.11.20~2019.11.26) 정상을 석권했다.라인 뮤직의 송 TOP 100 위클리 차트(2019.11.20~2019.11.26)에서는 수록곡 `POLISH`(폴리쉬)가 1위에 올랐다.신보 `&TWICE`에는 트와이스의 무한한 가능성과 전 세계 팬들에게 보내는 `언제나 트와이스와 함께`라는 메시지가 담겨있다.타이틀곡 `Fake & True`(페이크 앤드 트루)와 `HAPPY HAPPY`(해피 해피)와 `Breakthrough`(브레이크스루)를 포함해 `Stronger`(스트롱거), `Changing!`(체인징!), `What You Waiting For`(왓 유 웨이팅 포), `Be OK`(비 오케이), `POLISH`, `How u doin``(하우 유 두잉`), `The Reason Why`(더 리즌 와이) 등 총 10곡이 수록됐다.최근에는 일본의 대표 연말 특집 프로그램 NHK `홍백가합전`에 K팝 그룹 최초로 3년 연속 출연을 확정 지었다.한편, 트와이스는 `TWICE WORLD TOUR 2019 `TWICELIGHTS``(트와이스 월드투어 2019 `트와이스라이츠`)를 성황리에 진행 중이다. 최근 2020년 3월 3~4일 도쿄돔 2회 공연을 추가 소식을 알려 현지 팬들을 기쁘게 했다.컷/ 에이톤, 28일 첫 미니앨범 ‘발라드’ 발표…‘정통 발라더’ 신고식`너목보6` 화제의 출연자 가수 에이톤(임지현, ATONE)이 첫 미니앨범을 발표하고 ‘정통 발라더’로 신고식을 치룬다.싱어송라이터 아티스트 에이톤은 28일 오후 6시 각 온라인 음원사이트를 통해 첫 미니앨범 `발라드(Ballade)`를 발표하고 같은 시간 원더케이(1theK) 유튜브 채널 등지를 통해 앨범과 동명 타이틀 곡의 뮤직비디오를 공개한다.에이톤 첫 미니앨범은 현재 음원 차트 내 강세를 보이고 있는 장르이자 에이톤의 음악적 강점인 ‘정통 발라드’를 전면에 내세운 앨범이다. 감성 멜로디와 현실성 넘치는 공감 가사가 공존할 이번 음반에는 타이틀 곡 ‘발라드’를 포함 총 4개의 트랙이 담겼다.타이틀 곡 ‘발라드’는 발라드라는 장르 속 담긴 공감 메시지와 의미를 고민한 트랙으로, 말할 수 없고 때로는 참을 수 밖에 없던 사랑에 대한 현실적 이야기를 옮겨 낸 가사가 인상적이다. 네 차례에 걸친 티저 공개부터 화제를 불러 모은 이 곡의 뮤직비디오는 이다윗, 현봉식, 이지원 등 대세 신스틸러들이 출연에 나서 곡에 담긴 감성을 한층 풍성히 끌어올린다.이 밖에도 `1억 스트리밍`을 달성한 길구봉구의 히트곡 `이 별`과 세븐틴 도겸이 부른 드라마 `위대한 유혹자` OST `내가 먼저’까지, 에이톤이 프로듀싱을 맡아 호평을 얻었던 기존 발매 곡들이 에이톤의 목소리로 새롭게 재해석되어 수록, 원곡과 또 다른 새로운 매력을 선사할 예정이다.가수 활동에 앞서 유명 발라드 프로듀서로 먼저 이름을 알린 에이톤은 그 동안 백지영, 길구봉구, 미교, 이우 등 감성파 아티스트들의 앨범에 참여하며 활발한 음악 활동을 펼쳐왔다. 올 3월에는 Mnet `너의 목소리가 들려 6`에 출연, 훈훈한 외모와 감성 보이스로 방송 직후부터 남다른 화제를 모으며 가수로서도 본격적인 활동에 나서왔다.한편 에이톤 첫 미니앨범 ‘발라드’는 28일 오후 6시 국내 최대 음악사이트 멜론을 비롯한 주요 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지